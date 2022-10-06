Не тратьте время: популярные методы похудения, которые на самом деле не работают

Проблема лишнего веса актуальна для миллионов людей в различных странах мира. Каждый мужчина и женщина хочет быть стройным и подтянутым, избавившись от лишних килограмм. В Интернете и тематических изданиях можно найти различные рекомендации и способы похудения, многие из которых, к сожалению, не работают.

Употребление в пищу фруктов и овощей

Существует распространенное заблуждение, что, если употреблять в пищу исключительно фрукты и овощи, то это позволит быстро избавиться от лишних килограмм. Однако в действительности белковая пища, то есть мясо и бобовые, крайне важны для человека. При недостатке белка отмечается избыток углеводов, которые являются причиной набора лишних килограмм. В итоге, такая диета на одних лишь овощах и фруктах приводит к проблемам с гормональным фоном, появляются заболевания органов пищеварения, отмечаются частые головные боли.

Безуглеводная диета

Безуглеводная диета известна в народе как сушка. Обычно к такой сушке прибегают спортсмены, чтобы перед соревнованием избавиться от нескольких килограммов. Причем часто безуглеводная диета подразумевает активное выполнение силовых упражнений и прием жиросжигательных препаратов. В долгосрочной перспективе такая безуглеводная диета будет бесполезной и даже опасной для здоровья человека. Диетологи утверждают, что безуглеводная диета позволяет избавиться от нескольких килограмм, но долго следовать такой диете невозможно, а, вернувшись к своему прежнему рациону, человек тут же наберет сброшенный им вес.

Отказ от ужина

Многие девушки и женщины, которые хотели бы похудеть, отказываются от ужина или же кушают не позднее в 5-6 часов вечера. Действительно, на первых порах можно заметить результаты от такой диеты и отказа от ужина. Но стоит вернуться к прежнему распорядку приема пищи, как такие утраченные килограммы быстро возвращаются с прибавкой. Организм на уровне подсознания будет запасать энергию в виде жировых запасов на случай такого же дефицита пищи как во время голодания или отказа от ужина. В последующем эффективность диет с отказом от ужина существенно снижается. Таков принцип работы любой диеты, пока человек следует ограниченному рациону, он избавляется от лишних килограмм, но стоит вернуться к прежнему перееданию, как утраченные килограммы быстро возвращаются, а в отдельных случаях даже набирается еще больший вес.

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Использование корсетов

В Интернете можно прочитать о чудодейственном корсете, если носить который можно избавиться от жировых запасов в области талии. Однако это лишь маркетинговые уловки, проведенные исследования показали, что, даже ежедневно используя такой корсет в течение 6 месяцев, избавиться от жировых запасов будет невозможно. Из-за использования корсета для похудения повреждаются внутренние органы, сдавливаются сосуды и артерии, может отмечаться обезвоживание организма и стресс.

Чудо-таблетки для похудения

На протяжении многих лет в Интернете и в тематических журналах крутится реклама различных чудодейственных таблеток, которые позволяют быстро избавиться от нескольких килограммов. Многие мужчины и женщины верят такой рекламе, они готовы платить тысячи рублей за такие таблетки в надежде решить проблемы с лишним весом и вновь стать красивыми и стройными. В лучшем случае такое средство позволит избавиться от нескольких килограмм, но стоит только прекратить прием таких препаратов, как сброшенные килограммы тут же возвращаются. Чаще всего эффект от использования таких чудо-таблеток будет нулевым. Диетологи вовсе не рекомендуют принимать в пищу такие чудо-таблетки, тем более что их состав часто держится в секрете.