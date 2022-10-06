Стабильная Настя – Личное мнение

Если у кого-то сейчас всё стабильно, так это у Насти Волочковой. Не то, чтобы можно было сказать «завидую», но стабильно хорошее настроение Волочковой вызывает оторопь.

Вместе со своим банно-застольным другом Джигурдой Волочкова припёрлась на какое-то ютуб-шоу и устроила как обычно.



Пьют воду. Фото: Соцсети

Джигурда что-то рисовал на широкой спине Волочковой. Та ржала неподражаемым смехом.

Дело закончилось обнимашками и признаниями в любви. Ты меня уважаешь? Уважаю, но пить не буду — впрочем, это не отсюда цитата. Вот правильная:

«Мне плевать, что ты нарисовал, но я тебя люблю!», — кричит Настя в приступе любви.



Фото: Соцсети

Настя подняла ногу. Никита поцеловал Настю в голеностоп. Настя была счастлива. Стабильность и хорошее настроение — что ещё нужно?

Впрочем, некоторые считают, что такое часто плохо заканчивается.

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