Ряду СМИ грозят уголовные дела за публикацию фейков об СВО и “ЧВК Вагнера”

В статьях, о которых идет, речь также указано, что Пригожин якобы связан с телеграм-каналом “Рыбарь”. Юридическая служба “Конкорда” категорически опровергла эту информацию.

“Официально заявляем, что никакого отношения ни к видео, ни к Telegram-каналу “Рыбарь” Евгений Викторович не имеет. В настоящее время юристы проводят анализ указанных статей на предмет наличия в них сведений, порочащих Евгения Викторовича, дискредитирующих военнослужащих, “ЧВК Вагнера” и признаков распространения “фейков об СВО”. По результатам проверки в компетентные органы будут направлены заявления о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, распространяющих данные сведения”, — приводит заявление юристов бизнесмена пресс-служба “Конкорда”.

Юрслужба напомнила, что большинство СМИ, о которых идет речь, признаны иноагентами и заблокированы на территории России. В правоохранительные органы направят заявления в отношении этих изданий с требованием принять меры по удалению или блокировке недостоверных публикаций, а также привлечь к иной закрепленной законом ответственности.

Юристы Пригожина обратились к СМИ, распространившим не соответствующие действительности сведения о бизнесмене, с требованием удалить недостоверные статьи. Изданиям предлагают сделать это незамедлительно и в добровольном порядке.