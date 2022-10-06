Американский журналист – рост уличной преступности это вина политиков

За стремительный рост преступности в крупных американских городах несут ответственность политики, которые проталкивают «прогрессистскую повестку», заявил в эфире Fox News известный спортивный журналист и ведущий подкаста Know Mercy Стивен А. Смит. По словам Смита, нынешний кризис спровоцировали именно их решения — в том числе и такие, благодаря которым преступников стали просто отпускать из мест заключения.

А у меня в гостях — Стивен А. Смит, ведущий подкаста Know Mercy.

Что же, Стивен — вас мы назначаем главным, будете у нас президентом. Так как же кандидат Стивен А. Смит намерен решать кризисную ситуацию с преступностью и бездомностью?

СТИВЕН А. СМИТ, ведущий подкасата Know Mercy: Во-первых, я не знал, что вы вот таким меня ошарашите. Я и понятия не имел, что мы эту тему будем обсуждать, но, так уж и быть, я в игре — и большое спасибо за приглашение.



Многие из этих проблем надо решать — тут сомнений никаких нет. Несомненно и то, что мы должны выступать против радикально-прогрессистской повестки, в рамках которой звучат призывы отпускать людей из мест заключения по много раз, а значительная часть уличных преступлений при этом игнорируются. Да, сомневаться здесь не приходится.



А вот в чём я с вами не согласен, Джесси Уотерс — хоть я вас и уважаю, — так это в том, что политики, как вы говорите, ни в чём не виноваты. В данной ситуации они очень даже виноваты. Вообще-то, в некоторых случаях раскол в обществе, который сейчас существует, а возник на самом деле давным-давно, усугубил безобразие, вот уже некоторое время творящееся на улицах. Этот факт, конечно, не может служить отговоркой и не означает, что решать проблему не надо, но…



А в чём мы здесь не согласны? Мне вот кажется, что наши позиции тут полностью совпадают.

СТИВЕН А. СМИТ: Я в том смысле, что вы только что заявили в своём замечательном монологе, что сами политики вроде как не виноваты, прости Господи. Вы на это намекнули.



Нет, я не считаю, что они не виноваты, и такого не говорил. Я сказал, что, когда их критикуют за то, что они не делают свою работу, они начинают корчить из себя жертв.

СТИВЕН А. СМИТ: Некоторых из них — а вообще даже многих из них критикуют вполне заслуженно, здесь сомнений нет. Но по вопросу борьбы с уличной преступностью я бы и сам поднимал много шума. Взять нью-йоркское метро — вот тем, что там творится, я уж точно недоволен. Я же ведь коренной житель Нью-Йорка, сам когда-то всё время ездил по маршрутам F и E. Но я такого насмотрелся, что не хотел бы, чтобы мои родные вообще сейчас ездили на метро.



У меня такая же ситуация. А вы вообще ещё ездите на метро? Чувствую, что нет.

СТИВЕН А. СМИТ: Нет, не езжу.



Не ездите, значит.

СТИВЕН А. СМИТ: Не езжу — но это только потому, что, когда становишься известным и всё такое прочее, начинаешь избегать больших скоплений людей.



В общем, вы теперь слишком известный человек, чтобы на метро ездить.

СТИВЕН А. СМИТ: Но я ведь и в Лос-Анджелесе был — и я недоволен тем, какая там сейчас ситуация с бездомными. Если говорить о (губернаторе Калифорнии. — ИноТВ) Гэвине Ньюсоме и его решениях… Там нужно разбираться со множеством проблем, и я не со всеми его решениями согласен — но не собираюсь притворяться, будто все их поддерживаю.



Дата выхода в эфир 04 октября 2022 года.