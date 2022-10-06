Фото дня: Рози Хантингтон-Уайтли в первой съемке в нижнем белье после рождения дочери

Официально самые жаркие фотографии на сегодняшний день: Рози Хантингтон-Уайтли впервые снялась в белье после вторых родов – напомним, восемь месяцев назад, 2 февраля, у них с Джейсоном Стэтхемом родилась дочь Изабелла Джеймс. Модель представила свою новую коллекцию белья для Marks & Spencer и, конечно, не могла не анонсировать дроп в своем блоге с многомиллионной аудиторией:

В этом году мы празднуем 10-летие линейки Rosie Lingerie! И чтобы отпраздновать это, мы создали новую коллекцию из великолепных моделей белья – к тому же я вернула культовый архивный дизайн в ограниченном количестве. Надеюсь, вам понравится эта коллекция так же, как и мне.

На опубликованных кадрах бывший “ангел” бренда Victoria’s Secret позирует в белом атласном комплекте с кружевными вставками и темном дуэте из бра и трусов с цветочным принтом. Образы дополняли лишь серьги-колечки и чокер на шее, а также легкий макияж и волосы, уложенные мягкими волнами.

Напомним, что дочь Рози и Джейсона, которые вместе с 2010 года, по имени Изабелла Джеймс родилась в “магическую” дату – 2.02.2022. А о беременности модель объявила в середине августа прошлого года. Вскоре после родов экс-“ангел” Victoria’s Secret показала их семейное гнездышко и как выглядят домашние будни с маленькой дочерью, опубликовала ню-фото, сделанное во время второй беременности, а также рассказала о том, как прошли эти 9 месяцев.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились на вечеринке и, как вспоминает “ангел” Victoria’s Secret, между ними сразу пробежала искра. В январе 2016 года звезда боевиков сделал ей предложение. Через несколько месяцев после помолвки, 24 июня 2017 года, у пары родился сын Джек. Несколько лет назад в интервью Extra Рози призналась, что они с Джейсоном повременили со свадьбой, так как “долго были заняты своей работой, а потом появился Джек”:

Так что это просто не было у нас в приоритете. Самое главное, мы счастливы вместе. Будет здорово сделать свадьбу, когда Джек немного подрастет и сможет принять участие в церемонии.