Кристиан Бейл о проблемах на съемках “Тора”, страхе “застрять” в роли Бэтмена и конкуренции с Леонардо Ди Каприо

Кристиан Бейл, который сейчас занимается продвижением комедийного триллера “Амстердам” с невероятно звездным актерским составом, стал главным героем нового номера британского журнала GQ. Съемку, в которой он предстал в брутальном образе с окладистой бородой, сопровождает большое интервью. В беседе с журналистом 48-летний актер был необычайно открыт и рассказал много интересного. HELLO.RU собрал главное.

О первом опыте съемок с хромакеем (зеленым экраном, вместо которого на монтаже добавляют фантастические декорации)

Для меня это было впервые. Идеальное слово для описания такого процесса — однообразие. Вокруг тебя хорошие люди, другие актеры, которые куда опытнее в подобном. Это очень монотонно. Можно ли отличить один день от другого? Нет, абсолютно. Ты просто не понимаешь, что тебе нужно делать. Я не мог отличить одну площадку от другой. Они все говорили мне: “Ты на третьей площадке”. А я спрашиваю: “Это какая?” “Это синяя”. “Но теперь ты на седьмой”. “А это какая?” “Синяя”. “Да где?”

На этом проблемы со съемками в “Торе” не закончились: Кристиан признался, что был растерян на протяжении всего процесса и поэтому даже не пытался применять “актерский метод”:

Это было бы жалкой попыткой, поскольку мне приходилось постоянно просить помощи для того, чтобы достать и засунуть клыки обратно, объяснять, что я сломал накладной ноготь или запнулся о тунику.

Кристиан Бейл в роли Горра в “Торе”

О страхе “застрять” в образе Бэтмена (актер снялся в трилогии Кристофера Нолана)

Мне нравилась такая мысль, потому что я подумал: “Вот оно. Я никогда не смогу быть кем-то другим”. И для многих людей я и не буду. Я подумал: “Ах, может быть меня заставят заняться другим делом”. И, может быть, эта чертова актерская карьера, которой меня заставили заняться в детстве, и которой я не хотел заниматься уйдет. Я выбыл. И я свободен. Но этого не случилось.

О том, что не разбирается в съемочном процессе

Я не думаю, что это (знание о съемках фильма в целом – ред.) имеет значение. Мне кажется, для того, что делаю я, это не нужно.

Кристиан в “Бэтмене”

О своем отношении к актерской профессии

Я не питаю иллюзий насчет того, что единственное время, когда люди замечают меня, и я чувствую себя хоть сколько-то полезным в этом мире — это когда я притворяюсь кем-то другим. Это медленная смерть на публике. Мне нравится безумие, которым сопровождается эта работа, а стыд вызывает скорее то, что люди думают об актерах. Как много существует профессий, в которых люди полезны и помогают другим? Может, я просто создаю бесполезный фоновый шум? Однако сама актерская игра привлекает меня. Мне нравится, как далеко ты можешь зайти.

Также он добавил, что никогда не считал себя актером ведущим роли, потому что это “скучно”. Он рассказал, что представляет себя персонажем “четвертого или даже пятого плана”, даже когда играть главную роль, поскольку там он получает “больше свободы”.

О том, что он получил роль после отказа Леонардо Ди Каприо

Как оказалось, Кристиан не был первым, кому предложили роль Патрика Бейтмана в “Американском психопате”. Им был Леонардо Ди Каприо, но актер отказался от участия в проекте.

Это происходило не только со мной и дело не только во мне. Послушайте, по сей день любая роль, которую кто-либо получает, это только потому, что он ее кому-то передал. Неважно, кто что вам говорит. Неважно, как хорошо вы дружите с режиссерами. Все те люди, с которыми я неоднократно работал, все они сначала предлагали эту роль ему. Мне об этом рассказал один человек из Голливуда. Так что, спасибо, Лео, потому что он может выбрать любую роль, какую захочет. И я рад за него, ведь он феноменален, – отметил Бейл.

Актер добавил, что почти все ровесники Ди Каприо “обязаны ему своей карьерой”:

Я рад любой роли, которую получаю. Тем более что я не могу играть так, как он. К тому же у меня нет экспрессии, которая у него есть. И играет он великолепно. Я подозреваю, что почти все его ровесники в Голливуде обязаны своей карьерой тому, что он отказался от какого бы то ни было проекта.

В дополнение к рассказу актера автор интервью дополнил текст небольшой аналитикой: в 90-х годах Бейл “проиграл” Ди Каприо минимум пять ролей, в том числе и в “Титанике”. Но при этом он ни разу не высказался о коллеге негативно.