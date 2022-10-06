 

Прически на осень 2022-го: мы снова копируем Spice Girls

06.10.2022, 20:45, Разное
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Когда-то участницы группы Spice Girls были примером для подражания для модниц 90-х годов. Теперь, спустя 20 лет, юные представительницы нового поколения вновь берут за основу те образы из культового музыкального коллектива. Вот какие тренды можно перенять у участниц поп-группы сейчас.

Боб как у Виктории Бекхэм

Еще во времена выступлений в составе коллектива Виктория демонстрировала безупречный вкус. Все ее образы были близки к идеалу. Она воплощала элегантность, изящество.

Это было видно не только по одежде, но также по макияжу и прическе. Смоки айс плюс удлиненный боб – такой лук делал Викторию просто неотразимой. И хотя со времен существования коллектива прошло уже много лет, этот образ по-прежнему остается актуальным.

Осветленные пряди как у Джерри Холливэлл

Как и тогда, так и сейчас в моде не просто мелирование и колорирование, а осветленные пряди. Они должны отличаться по цвету от остальной части волос и тем самым красиво обрамлять лицо.

Как делала Джерри? Она изначально предстала рыжеволосой бестией, но потом постепенно стали перекрашивать отдельные прядки в другие цвета. Вы можете последовать ее примеру. Отпустите челку-усики, как у певицы, либо остановите выбор на челке-шторке, предварительно ее осветлив.

Конский хвост как у Мел Си

Эта участница была самой дерзкой из всех. Образ у нее был соответствующий: яркий макияж, стрелки и «визитная карточка» в виде конского хвоста.

Такой высокий хвост сегодня нередко делает себе теледива Ким Кардашьян. Многие модницы любят такую прическу, поскольку она позволяет создать образ сильной и уверенной в себе женщины. Плюс ко всему тугой хвост натягивает кожу лица, благодаря чему пропадает некоторая часть морщинок.

Два хвоста как у Эммы Бантон

Эмма представала в романтичном образе. Она в коллективе отвечала за женственность, за хрупкость, юность, нежность, детскую непосредственность. Соответствующими были и прически певицы.

Часто Эмму можно было увидеть с двумя милыми хвостиками. При этом некоторую часть локонов она оставляла распущенными.

Рожки как у Мел Би

Самая спортивная участница коллектива обожала экстравагантные прически. Нередко она делала себе «рожки» из волос: причем, даже три, а то и больше.

Сейчас ее примеру следуют многие девушки, включая знаменитостей. Например, хип-хоп исполнительница Карди Би поддерживает аналогичный имидж.

Это свидетельствует о том, что прически, которые были в тренде несколько десятков лет назад, сегодня опять в моде.


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