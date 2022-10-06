Тенденции осеннего маникюра октября: выбираем из модных трендов те, которые отличаются особой сдержанностью

В последнее время в тенденции маникюра появляется все больше и больше модных и популярных тенденций, которые помогают сделать образ просто невероятным и притягательным.

Что касается осени, то в моде сейчас классика, то есть, нейтральные и вневременные цвета, такие как черный, телесный или шоколадный.

Что же касается украшений, то это стразы, бусины, необычные цветы а также множество различных элегантных дизайнов.

Вот несколько отличных вариантов маникюра на осень.

Серебро и золото

В этом году сочетание серебряного и золотого металлика будет и в образе и в украшения, и в ногтях. Одним из самых необычных способов присоединиться к тренду – сделать ставку на металлический французский маникюр, сочетающий в себе оба цвета. Это самый настоящий осенний хит.

Гусиные лапки

Черно-белое сочетание выглядит очень красиво и элегантно.

Кроме того, такой принт отлично сочетается со всеми видами образов. Это один из самых модных способов ношения такого принта.

Ногти с бабочками

Бабочки снова стали модным элементом, который делает совершенно любой образ более наивным.

В аксессуарах, одежде, а также маникюре, такой принт всегда актуальный. Это совсем не обязательно должен быть красочный дизайн. Ногти, украшенные бабочками, могут быть элегантными, если выбрать цвет металлик, который сейчас пользуется огромной популярностью.

Маникюр с цветами

Ногти, украшенные цветами, просто идеально подходят как для повседневного, так и для праздничного образа.

Нужно просто расположить лепестки на светлом фоне или красивом фарфоровом цвете.

Красные полумесяцы на ногтях

Это самый лучший способ обновить свой классический красный маникюр.

Дизайн ногтей в виде полумесяца, в котором лунка оставлена открытой, помогает создать минималистичный, но в то же время оригинальный и элегантный дизайн ногтей.

Глазированные ногти

Короткие или не слишком длинные наращенные ногти классической квадратной или слегка закругленной формы, являются довольно практичными для повседневной носки. Этой осенью такой маникюр в тренде.

Один из лучших способов украсить ногти, не впадая при этом в классическую монохромность – дополнить их глазурью. Маникюр с ультраглянцевым блеском, который был актуальным в 90-х годах, снова в тренде.

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Выглядят такие ногти красиво и очень элегантно.

Добавить цветы

Мало найдется более элегантных элементов, чем цветы. Они помогут добавить романтический штрих в образ совершенно любой женщины.

Обнаженная ногтевая пластина и немного цветов, которые могут быть как наклейками, так и просто нарисованными – это все что нужно для создания действительно уникального маникюра.

Декорированные прозрачные ногти

Этот вид дизайна прекрасно смотрится на ногтевой пластине совершенно любой длины и формы.

Основа должна быть телесная или же прозрачная светлого цвета. Ее можно украсить геометрическими деталями или же добавить такой модный элемент как глиттер.

Розовый блестящий маникюр

Ногти с глиттером, от самого скромного до наиболее яркого, будут самым настоящим трендом этой осенью.

Можно выбрать его не только в золотистом или серебристом исполнении, но также и в таких цветах как розовый. Это самый настоящий тренд нейл-арта и хорошая альтернатива красному цвету. Розовый выглядит просто фантастически, но сдержанно.

Сочетание различных дизайнов

Такой маникюр выглядит просто, но при этом стильно. Для этого нужно нанести прозрачную основу, при помощи глиттера сделать линию по краю ногтя, а также на противоположной стороне нарисовать точку ярким лаком.

Это поможет подчеркнуть красоту ногтевой пластины и сделать создаваемый образ довольно привлекательным, но при этом простым и сдержанным.