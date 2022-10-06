 

“Муж почти открыто изменяет”: жалкую Кейт Миддлтон публично освистали

06.10.2022, 20:33, Разное
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Совать нос в чужие дела — излюбленное занятие зевак, которые любят копаться в грязном белье окружающих. Звезды шоу-бизнеса, а тем более королевские персоны, нередко попадают под пристальный взор завистников, ведь выглядят вполне счастливыми. Эта участь постигла Кейт Миддлтон и принца Уильяма: слухи о разладе супругов дошли и до России.

В СМИ неоднократно писали, что новоявленный принц Уэльский не верен своей жене, которая родила ему троих детей. Якобы королевский сын часто заглядывается на женщин и позволяет себе развлекаться с разными фаворитками. Поговаривали, что в постельных делах на стороне он использует резиновые игрушки, которые законная супруга не приемлет.

Звезда “Живого Журнала” Лена Миро решила оценить положение Кейт Миддлтон в сложившейся ситуации. По ее словам, принцесса добилась власти при дворе, однако выглядит жалкой, ведь “ни свободы, ни любви у нее нет”. Блогерша назвала принца Уильяма проблемным мужем, а его отца короля Карла III деспотом.

В комментариях принцессу Уэльскую подняли на смех и публично освистали. “Кейт терпила, муж ей почти открыто изменяет, она — глотает. Ее жизнь отражается на лице и на осанке. На фото вроде довольная, но какая-то неуверенная и сутулая”, — отметили категоричные наблюдатели.

Примечательно, что вешать клеймо на монарших особ принялись люди, которые ни разу не видели их вживую. Эти категоричные судьи далеки от королевской семьи Британии как небо от земли, но считают важным выразить свои субъективные домыслы. Между тем Кейт Миддлтон и принц Уильям в браке находятся более 11 лет и о разводе речи не идет.


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