 

Возле Павелецкого вокзала завершились основные работы по благоустройству

06.10.2022, 20:33, Разное
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В 2021 году в Москве привели в порядок площадь Павелецкого вокзала. Рядом располагавшийся долгострой был снесен и на его месте создан уютный ландшафтный парк с фонтаном, амфитеатром и велодорожками. В этом году преобразились улицы, находящиеся возле вокзала – Дубининская, Новокузнецкая, Кожевническая и Даниловский Вал.

Первое, на что стоит обратить внимание, это тротуары. Они стали шире. На проезжей части заменено покрытие. А еще здесь сделали удобные парковочные карманы и велодорожки, установили 30 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами, а также оборудовали трамвайные остановки венского типа.

Рядом с Павелецким вокзалом установлено порядка 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильникам, а на пешеходных переходах – 66 опор контрастного освещения. Кабельные линии, которые были на четырех привокзальных улицах, теперь находятся под землей.

“Павелецкий вокзал является значимой точкой притяжения, поэтому основной задачей было сделать территорию более функциональной и комфортной для пассажиров и местных жителей, сохранив при этом ее транзитную функцию”, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, специалисты продолжили дополнительную водосточную сеть,установили смотровые колодцы и дождеприемные
решетки. Возле Данилова монастыря площадка теперь обновленная – с новым освещением, удобными скамейками, газонами и цветниками.

Во время благоустройства существующие зеленые насаждения не трогали. Более того, осенью в районе Павелецкого вокзала высадят 135 деревьев и свыше 740 кустарников.

Справка

Здание Павелецкого вокзала было построено в 1900 году. С 1941 по 1992 годы площадь перед вокзалом называлась Ленинской, поскольку в 1924-м на этот вокзал прибыл траурный поезд с телом Владимира Ленина. Кстати, в довоенные годы вокзал тоже называли Ленинским.

У Павелецкого вокзала 10 платформ и 12 путей. В будущем, возможно, здесь будут останавливаться поезда пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Пока же этот проект отложен.


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