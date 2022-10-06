 

Полякам разрешат строить бомбоубежища для личного пользования

06.10.2022, 20:30, Разное
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На фоне российской спецоперации на Украине у поляков резко возрос интерес к строительству бомбоубежищ в собственных дворах. Как пишет портал fakt.pl, правительство страны планирует упростить установку укрытий площадью до 35 кв.м. Кроме того, тот, кто захочет построить бомбоубежище на заднем дворе, будет освобождён от обязанности получения разрешения на строительство.


AP

После начала российско-украинского конфликта у поляков возрос интерес к строительству бомбоубежищ в собственных дворах. Как пишет fakt.pl, правительство хочет упростить установку бомбоубежищ площадью до 35 кв.м.

Как отмечает портал, тот, кто захочет построить бомбоубежище на заднем дворе площадью до 35 кв.м и так называемое укрытие, будет освобождён от обязанности получения разрешения на строительство.

«Времена крайне неспокойные, и в нашей стране трудно найти достойные бомбоубежища. Те, которые есть, были построены во времена Польской Народной Республики и их состояние оставляет желать лучшего. Люди также не знают, где они находятся, поэтому поляки начали думать о строительстве собственных бомбоубежищ», — отмечает автор материала.

Проект внесения изменений в строительное законодательство опубликован в правительственном законодательном центре. Большинство изменений вступят в силу в начале 2023 года.


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