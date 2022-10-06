Страны ЕС продолжают торговать сталью с Россией за счёт санкционных лазеек

Украинские чиновники требуют от Евросоюза «перекрыть лазейки» в санкциях, которые позволяют европейцам продолжать закупать сталь из РФ на миллиарды долларов. Однако европейские страны с развитой сталелитейной промышленностью, такие как Италия и Бельгия, не готовы с этим согласится, поскольку рискуют потерять десятки тысяч рабочих мест, пишет Politico.



AP

Пока Евросоюз разрабатывает новые санкции против России, европейские импортёры, зависящие от поставок российских «полуфабрикатов» для сталелитейной промышленности, продолжают настаивать на том, чтобы у них остались действующие обходные пути, несмотря на призывы Киева ужесточить ограничения. Украинские чиновники требуют, чтобы Брюссель «перекрыл лазейки» в санкциях, которые по-прежнему позволяют европейцам торговать сталью с Москвой на миллиарды долларов, пишет Politico.

Торговля сталью находится в центре внимания в то время, как Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций в ответ на обострение кризиса на Украине. Однако европейские страны с развитой сталелитейной промышленностью, такие как Италия и Бельгия, активно сопротивляются новым ограничениям, опасаясь потерять десятки тысяч рабочих мест, если они полностью разорвут связи с Москвой, говорится в статье.

Киев уже выразил возмущение в отношении того, как Брюссель разрабатывает свои санкции. Как заявил Александр Роднянский, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского, подобные лазейки намеренно оставляют при вводе новых санкций, «чтобы смягчить удар по европейской экономике». Он также призвал ЕС сделать политику санкций «полностью пуленепробиваемой». Другой советник президента Украины Олег Устенко также осудил продолжение торговли с Россией, назвав это бизнесом «на крови», пишет Politico.

Евросоюз впервые ввёл санкции в отношении сталелитейного сектора в марте этого года. Однако некоторые виды стали по-прежнему поступают в Европу из России, что уже принесло Москве доходы в размере почти €3 млрд, подчёркивается в статье. Это связано с тем, что в промышленном производстве, строительстве и автомобилестроении используется более 3500 различных видов металлопродукции. Брюссель официально запретил ввоз российской готовой стальной продукции, но стальные «полуфабрикаты» до сих пор не входят в санкционный список.

«Санкции действуют в правильном направлении, однако им не хватает ясности, как мы уже видели на примере предыдущих ограничений. Один-единственный код продукта здесь может иметь значение», — пояснил в интервью Politico один из крупных европейских игроков в сталелитейной промышленности, пожелавший остаться неназванным. При этом некоторые европейские компании, в частности занимающиеся «перекаточным бизнесом», до сих пор в значительной степени зависят от российского импорта, отмечается в статье.

Их интерес также связан с тем, что сейчас европейские компании покупают российские стальные полуфабрикаты примерно на 30% дешевле, чем тот же продукт, произведённый внутри Евросоюза. По словам представителей сталелитейной отрасли, в значительной степени это объясняется резким ростом цен на энергоносители на фоне инфляции внутри ЕС.

В частности, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), который входит в четвёрку крупнейших металлургических компаний России, продолжает работать в Европе через свою дочернюю компанию в Бельгии, сообщается в статье. Пресс-секретарь промышленной группы НЛМК Мария Симонова сообщила в интервью Politico, что компания действует полностью в рамках норм Евросоюза. «Полуфабрикаты и сырьё, в состав которого входят стальные плиты, в санкционный список не входят», — пояснила она.

В свою очередь, Давид Ле Клерк, представитель инвестиционного фонда Sogepa, которому частично принадлежит дочерняя компания НЛМК в Бельгии, заявил, что санкции в отношении стали могут привести к сокращению рабочих мест в ЕС. «Мы надеемся, что они не коснутся НЛМК, который, напомним, не является российской компанией в строгом смысле этого слова, поскольку штаб-квартира NLMK Europe находится в Бельгии», — подчеркнул он в интервью Politico. При этом осенью 2019 года компания объявила о планах инвестировать до €200 миллионов для развития своих трёх бельгийских подразделений, отмечается в статье.

Сталелитейная промышленность является крупным и крайне важным бизнесом для ряда регионов Европы. В Италии сталелитейная компания Danieli также продолжает поддерживать многолетнее партнёрство с Россией. В ноябре 2021 года Danieli и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подписали пятилетний меморандум о взаимопонимании.

Владельцем ММК является находящийся под санкциями ЕС и США олигарх Виктор Рашников. Ранее компания Danieli также развивала сотрудничество с российским заводом КУМЗ — производителем специфических деталей для российских самолётов, который принадлежит бизнесмену Виктору Вексельбергу, также находящемуся под санкциями. Представитель Danieli подтвердил, что они работают с Россией, однако не ответил на остальные вопросы журналистов Politico, отмечается в статье.

Между тем крупнейшая в РФ горнодобывающая и металлургическая компания «Северсталь» в марте этого года прекратила поставки в Европу из-за санкций в отношении её владельца, олигарха Алексея Мордашова. Однако если владелец металлургической компании не попадает под санкции, то торговля полуфабрикатами с Евросоюзом, как в случае с НЛМК, остаётся легальной, поясняется в статье.

Евросоюз также ввёл санкции в отношении Романа Абрамовича, который является крупным акционером российской сталелитейной группы «Евраз». Правительство Великобритании ввело санкции против «Евраза», мотивировав это тем, что данное предприятие имеет «стратегическое значение» для правительства России, в частности потому, что там производится 97% всех железнодорожных путей, говорится в статье.

Но несмотря на санкции в отношении лично Абрамовича и «Евраза» в Великобритании, дочерние компании этого предприятия на Кипре, а также в Швейцарии, Нидерландах и Чехии продолжают работать. «У группы есть несколько дочерних компаний в Европе, которые продолжают свою деятельность в полном соответствии с санкционными нормами ЕС», — пояснил в интервью Politico официальный представитель «Евраза».

Исключения из европейских санкций часто являются преднамеренными, сказала в интервью Politico Мария Шагина, эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований. По её словам, подобные «лазейки» создаются специально, чтобы защитить ключевые экономические интересы стран ЕС.



В свою очередь, Джордж Волошин из Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег заявил в интервью Policito, что всегда есть компании, которые находят способы использовать слабые места санкций. «Европейские государства — члены ЕС определённо выступили с призывом проявить больше гибкости, учитывая, что их компании… пострадают в плане экономического ущерба, и пытаясь защитить их от этого ущерба», — заключил эксперт.