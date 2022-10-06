Мнение: Почему американцев начали игнорировать

Страны ОПЕК+, то есть Россия, саудиты и друзья, договорились придушить нефтяной вентиль на 2 млн баррелей в сутки. Джо Байден просил увеличить добычу, и даже летом прилетал в Саудовскую Аравию лично, но делал это без уважения — посетил предварительно Израиль, подарков не привёз. Пожалуй, он скорее требовал увеличить добычу, чем просил.

Теперь американцам будет больно, вопрос цен на нефть для них принципиален. Цитирую СнМИ (ссылка):

Такой сценарий по ряду причин не нравится США. В частности, CNN отмечает в довольно эмоциональном тоне:

«Согласно многочисленным осведомлённым источникам, администрация Байдена начала полномасштабную кампанию давления в последней отчаянной попытке отговорить ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи нефти. Это приведёт к росту цен на бензин в США в опасное для администрации Байдена время… Вот уже несколько дней самые высокопоставленные чиновники президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики привлечены к давлению на своих коллег в союзных странах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти. В некоторых проектах тем для обсуждения, переданных Белым домом Минфину в понедельник, перспектива сокращения производства описывается как “полная катастрофа” и предупреждается, что это может быть воспринято как «враждебный акт».

Давление на арабов описывается как «беспрецедентное», и ставки вполне понятны: 7 ноября, то есть через 33 дня, в США центральное, с точки зрения элит, событие года (этого и последующего): промежуточные выборы. Если ОПЕК+ сегодня достигнет соглашения о значимом снижении добычи, то рост нефтяных цен успеет отдаться в рост цен бензиновых в самой Америке. Граждане США очень чувствительны к данному моменту — значительно больше, чем к любым международным вопросам.

При всём уважении к обычным американцам, среди которых много порядочных людей, сейчас США — наш враг, так как США ведут против России прокси-войну. Поэтому проблемы США нам на руку: чем хуже будет у США с экономикой, тем меньше у американцев будет сил и желания лезть в чужие дела.

Соединённые Штаты уже несколько месяцев распродают нефть из своего стратегического резерва, надеясь продавить тем самым рынок. Идея была дурной — сбить цены не удалось, а в резерве у США остались после распродаж жалкие 400 млн баррелей. Всё, продавать дальше нельзя, запасы и так на исторических минимумах. Джо Байден решил продать в ноябре символические 10 млн баррелей, но это ничего не изменит — ОПЕК создал вчера дыру размером в 60 млн баррелей в месяц.

Пожалуй, важнее всего, что над американцами уже откровенно смеются. У современных США есть ровно один метод переговоров — нагло и громко требовать уступок от партнёров. Раньше это работало, так как США могли сделать больно большим государствам, и могли уничтожить государства маленькие. Регулярно американцы демонстративно вбамбливали какую-нибудь несчастную страну в каменный век, чтобы поддерживать репутацию плохих парней.

Теперь, после поражения США в Сирии и в Афганистане, после видимых провалов в прокси-войне против России, американцев перестали воспринимать всерьёз. Вот очень показательное видео с итоговой пресс-конференции ОПЕК+, на котором телеведущая Хедли Гембл, представляющая CNBC, пытается наехать на Хайтама аль-Гайса, представителя Кувейта, генерального секретаря ОПЕК (смотреть с отметки 1:40):

Хедли Гембл. Сокращением добычи вы повергаете опасности энергетический рынок и глобальную экономику.

Хайтам аль-Гайс. Уверяю вас, мы не подвергаем опасности энергетический рынок. Мы делаем его стабильным и безопасным.

Хедли Гембл. А как же цены?

Хайтам аль-Гайс. У всего есть цена. У энергетической безопасности тоже есть цена.

Для США это означает конец игры. Наказывать ОПЕК они не могут — нечем уже, все силы потрачены на Россию и на Китай. Влиться в дружную семью народов и начать строить политику честно, — обмениваясь, а не угрожая, — США тоже не могут, так как они банкроты, а их политики живут в мире розовых пони, в котором американцам никто не смеет возражать.

Как показывают уроки истории, выход из этой ситуации один — сокрушительное поражение, крах всего, а потом мучительное возвращение в реальность. Полагаю, когда американцы приступят к переосмыслению своей идеи про исключительность, им можно будет даже помочь: подарить несколько кораблей с куриными тушками, направить в Вашингтон русских советников, написать новую конституцию. Американцы обильно помогали нам после краха СССР, теперь за нами должок.

Но это всё в будущем, а пока что американцы продолжают крутить ключ, проворачивая гайку по сорванной уже резьбе. Очередная гениальная идея — установить 05 декабря потолок цен на русскую нефть. Будет забавно посмотреть на грустные лица в США и в Евросоюзе, когда западные политики поймут, что потолок сработал в другую сторону, и что теперь русскую нефть надо покупать контрабандой через нейтральные страны, то есть ещё дороже.