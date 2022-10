Исследование выявляет механизмы, способствующие выживанию бактерий

Согласно выводам, опубликованным в Proceedings of the National Academy of Sciences , исследователи Northwestern Medicine обнаружили новые регуляторные механизмы, способствующие выживанию бактерий. Сообщает портал phys.org.

Гибернация рибосом — это механизм, реализуемый бактериями и другими организмами, включая эукариоты, для обеспечения долгосрочного выживания. Гибернирующие рибосомы у бактерий состоят из двух 70S комплексов, соединенных вместе белком фактора, способствующего гибернации.

Этот комплекс служит двум основным целям: предотвращению деградации механизма биосинтеза белка (рибосом) и сохранению энергии в клетке за счет прекращения трансляции мРНК.

В текущем исследовании команда Япа использовала масс-спектрометрию для изучения белковых взаимодействий у метициллин-резистентного золотистого стафилококка, бактерии, которая, как известно, вызывает стафилококковые инфекции. Из этих анализов они обнаружили, что HPF взаимодействует с ранее неизвестным партнером по связыванию, расположенным за пределами рибосомы, белком, называемым YwlG.

Кроме того, решив атомную структуру YwlG, они обнаружили, что этот белок участвует в активности глутаматгидрогеназы, которая является важным метаболическим путем, необходимым для выживания бактерий.

«В нормальных условиях часть белка YwlG связана с HPF. Связываясь вместе, YwlG не может стимулировать активность глутаматгидрогеназы, а HPF не может связываться с рибосомой , поэтому происходит «взаимная секвестрация» двух белков для обеспечения нужного количества Вырабатываются комплексы 100S и клеточная глутаматдегидрогеназа», — сказал Яп.

Полученные данные указывают на то, что HPF и YwlG являются факторами, влияющими на бактериальную колонизацию и тяжесть инфекции. Конечная цель, по словам Япа, состоит в том, чтобы идентифицировать соединение, которое может нарушить формирование этих комплексов и, в свою очередь, ингибировать долгосрочное выживание бактерий.