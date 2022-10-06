 

Исследование выявляет механизмы, способствующие выживанию бактерий

06.10.2022, 20:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно выводам, опубликованным в Proceedings of the National Academy of Sciences , исследователи Northwestern Medicine обнаружили новые регуляторные механизмы, способствующие выживанию бактерий. Сообщает портал phys.org.

Гибернация рибосом — это механизм, реализуемый бактериями и другими организмами, включая эукариоты, для обеспечения долгосрочного выживания. Гибернирующие рибосомы у бактерий состоят из двух 70S комплексов, соединенных вместе белком фактора, способствующего гибернации.

Этот комплекс служит двум основным целям: предотвращению деградации механизма биосинтеза белка (рибосом) и сохранению энергии в клетке за счет прекращения трансляции мРНК.

В текущем исследовании команда Япа использовала масс-спектрометрию для изучения белковых взаимодействий у метициллин-резистентного золотистого стафилококка, бактерии, которая, как известно, вызывает стафилококковые инфекции. Из этих анализов они обнаружили, что HPF взаимодействует с ранее неизвестным партнером по связыванию, расположенным за пределами рибосомы, белком, называемым YwlG.

Кроме того, решив атомную структуру YwlG, они обнаружили, что этот белок участвует в активности глутаматгидрогеназы, которая является важным метаболическим путем, необходимым для выживания бактерий.

«В нормальных условиях часть белка YwlG связана с HPF. Связываясь вместе, YwlG не может стимулировать активность глутаматгидрогеназы, а HPF не может связываться с рибосомой , поэтому происходит «взаимная секвестрация» двух белков для обеспечения нужного количества Вырабатываются комплексы 100S и клеточная глутаматдегидрогеназа», — сказал Яп.

Полученные данные указывают на то, что HPF и YwlG являются факторами, влияющими на бактериальную колонизацию и тяжесть инфекции. Конечная цель, по словам Япа, состоит в том, чтобы идентифицировать соединение, которое может нарушить формирование этих комплексов и, в свою очередь, ингибировать долгосрочное выживание бактерий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.22 / В кемеровской ИК-77 появилась первая в мире швейная артель, состоящая из разработчиков компьютерных игр

12.08.22 / В 200 ЖК предлагаются готовые квартиры

04.05.21 / Скандалы: Король «эфира»

25.11.21 / Мнение: О вреде “Дюны”, “Основания”, инфантилизме разума и эстетическом мазохизме

09.07.22 / Мнение: Путин и блицкриг

17.08.22 / «Это максимум» — Норвегия отказала Германии в дополнительном газе

18.12.21 / Счастливая жизнь – ключ к идеалу: советы по уходу за кожей от “Мисс мира” 1994 года Айшварии Рай Баччан

12.01.22 / Футболиста Павла Мамаева с невестой задержали в московском аэропорту

08.09.22 / Комфортно и в соответствии с тенденциями: подбираем осеннюю обувь на ногу с широкой стопой

09.04.21 / Российские минометы “Тюльпан”, способные стрелять ядерными зарядами, замечены двигающимися к границе с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика