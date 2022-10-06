 

Российский бизнесмен Дерипаска обозначил предельный срок мирового кризиса в три года

06.10.2022, 19:40, Новости дня
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что «нынешнее безумие» в мире продлится еще 2,5 или 3 года, так как «сил и запала» хватит только на этот срок.

«Главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми странами», – пишет издание Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал бизнесмена.

Он добавил, что после кризиса можно ждать деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов, штаб будут регулярно переноситься в разные страны, чтобы лишь принимающие страны рычагов давления.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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