 

Евросоюз хочет запретить обслуживание судов с нефтью из России, цена которой выше установленной

06.10.2022, 19:40, Новости дня
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Европейский союз запретит техническое обслуживание и страховку судов третьих стран, перевозящие российскую нефть, цена которой была выше установленной, следует из «Официального журнала ЕС».

«В случае если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из РФ, цена которых была выше установленной, ему должно быть запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Европейский союз официально опубликовал новый пакет санкций против России, они вступают в силу 7 октября, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против РФ включает в себя потолок цен на нефть.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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