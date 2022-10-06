Мнение: Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода

Самая богатая страна Европы – Германия – внезапно столкнулась с резким увеличением количества людей, которым буквально не на что купить еды. Аналогичные тенденции обнаружились у соседей Германии, в Польше. Обе эти страны в итоге вынуждены конкурировать за энергетические ресурсы – а все из-за разрушенных отношений с Россией.

Из разных регионов Польши поступает все больше тревожных сигналов. Так, замдиректора Муниципального центра социального обеспечения в Лодзи Петр Ковальский заявил изданию Newsweek Polska, что к зиме 2022-2023 гг. в стране будет все больше недоедающих людей, балансирующих на грани голода. По его словам, в крупнейших польских городах, в том же Лодзе, «общество стареет, и все больше и больше людей нуждаются в заботе и поддержке».

Соцработник жалуется: «Мы можем предложить максимальное ежемесячное пособие в размере 719 злотых (около 9 тысяч рублей – прим. ВЗГЛЯД). Но сколько можно купить на него сейчас? При такой инфляции в магазине тратится сразу 100 злотых – выходит, практически ничего».

Новое явление – скрытый голод

В свою очередь, профессор Варшавского университета, председатель польского комитета Европейской сети по борьбе с бедностью Рышард Шарфенберг заявил, что настало время вводить новое понятие – «скрытый голод». Он отметил свою мысль следующим образом: «Термин "скрытый голод" выходит за рамки понятия о людях, которые едят слишком мало калорий. Иногда потребности в энергии могут быть удовлетворены, но не хватает необходимых витаминов и минералов – потому что пища, поступающая в организм, слишком некачественная. Число людей, затронутых проблемой скрытого голода, в ближайшие два года увеличится. Это будет результатом ожидаемого экономического спада, который совпадет с инфляцией и резким ростом цен на продукты».

Данные рассуждения вошли в резонанс с известием о том, что за последнее десятилетие численность населения Польши сократилось на 1,2 процента (примерно полмиллиона человек). «Это драматически плохо. Конечно, пандемия Covid-19 привела к тому, что у нас стало больше смертей и замедлилась рождаемость», – рассказала изданию Super Express заместитель польского министра по делам семьи и социальной политики Барбара Соха.

О том, что социальная ситуация в Польше сейчас вызывает тревогу, говорят и соседи поляков. Так, немецкая служба телевизионных новостей Tagesschau выпустила сюжет о зашкаливающей инфляции в Польше. «Когда деликатесы становятся недоступными», – озаглавил свою работу репортер издания Мартин Адам. Он поделился со зрителями впечатлениями, полученными от посещения одного из мелких варшавских магазинчиков. Несмотря на то, что официально инфляция в Польше составляет шестнадцать процентов, покупатели жаловались, что ощущают прямо-таки стопроцентный рост цен.

«Особенно подорожали молочные продукты, мука, сахар и масло», – говорит владелица магазина по имени Агнешка. Она поделилась с журналистом историей своей покупательницы, пенсионерки пани Галинки. «Она недавно потеряла мужа, теперь у нее денег еще меньше. В конце месяца у нее всегда просроченные счета», – сокрушается Агнешка. Она откровенно признается, что если ситуация в стране в ближайшее время не улучшится, то ей придется закрыть свой магазин.

У немцев не лучше

Польские СМИ, однако, в долгу не остались и выдали свои материалы о рекордно высокой инфляции в Германии. Так, портал Natemat.pl пишет: «В августе 2022 года инфляция в Германии достигла уровня 7,9%, то есть на три пункта выше, чем в июле. В Германии сильнее всего ощущается рост цен на энергоносители, и экономисты прогнозируют, что проблемы в этом разделе станут еще хуже. Власти в Берлине ожидают, что пик кризиса будет достигнут в конце года, когда инфляция может достичь 10%. То есть, самого высокого уровня примерно за семьдесят лет».

Впрочем, о том же сообщают и сами же немецкие СМИ. В частности, там извещают о том, что за последнее время свыше двух миллионов немцев обратились за бесплатными обедами. Это выяснилось в ходе опроса администрации 962 столовых во всех регионах страны. «Такого никогда раньше не было. С начала года число нуждающихся увеличилось примерно на пятьдесят процентов. Можно говорить о таком явлении, как "новая бедность», – цитирует издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten представителей гуманитарной организации Tafel Deutschland.

Специалисты отмечают, что все больше людей обращаются за помощью только для того, чтобы как-то протянуть хотя бы месяц.

Среди новых клиентов социальных служб много безработных, малообеспеченных и пенсионеров. Людей мучает осознание незавидности перспектив страны и общества. Так, по данным Мюнхенского института экономический исследований, предпринявшего опрос руководителей девяти тысяч компаний в стране, индекс деловой активности в Германии снизился сейчас до уровня мая 2020 года, когда началась пандемия Covid-19. «Пессимизм в отношении предстоящих месяцев значительно возрос. Экономика Германии скатывается в рецессию», – сообщил в эфире Tagesschau глава института Клеменc Фюст. По его словам, в розничной торговле, например, ожидания упали до исторического минимума.

С другой стороны, немцы могут гордиться перед поляками тем, что численность населения в их стране пока не снижается, а растет. В первой половине этого года население Германии превысило 84 млн человек.

Поляки осмелели

Однако у Польши есть свои поводы для радости перед соседями. И они прямо касаются экономики. Например, многие обратили внимание на удивительное совпадение. Диверсии на трубопроводах «Северный поток-1» и «2» совпали по дню с долгожданным для Варшавы запуском польского газопровода Baltic Pipe («Балтийский газопровод»).

«Теперь, после окончательного прекращения проектов «Северный поток-1-2» , Польша, а не Германия получает надежный источник трубного газа в преддверии зимы 2022-23 и в последующие периоды. Да, Baltic Pipe (из Норвегии через Данию в Польшу) – это не «Северный поток», но Польше и близлежащим территориям на самые неотложные нужды хватит. И теперь выживет Польша, а не Германия. Такой расклад», – отмечает политолог Дмитрий Дробницкий. И добавляет: «Трубопровод Baltic Pipe долго блокировался Данией по указке из Вашингтона – пока действовало американо-германское соглашение "газ в обмен на транзит власти в ФРГ". Как только транзит завершился, Германию кинули. И вот из Норвегии в Польшу идет трубопровод через Данию. И теперь Польша, а не Германия становится обеспеченной газом страной».

Возможно, благодаря именно этой перспективе Варшава поглядывает на соседей с ощущением собственного превосходства. Поляки настолько осмелели, что выдвинули немцам требования о репарациях за ущерб, понесенный ими в ходе Второй мировой – они насчитали сумму в 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

Глава МИДа Польши Збигнев Рау сообщил: «Дипломатическая нота, которую я только что парафировал, будет направлена в Министерство иностранных дел Германии. Выражается убеждение, что стороны должны предпринять немедленные шаги к постоянному и окончательному, юридическому и материальному урегулированию вопроса о последствиях агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах».

Немцы платить наотрез отказались. И сейчас два государства рискуют погрязнуть в бесплодных спорах – вместо того, чтобы совместно решать вопросы своего выживания перед лицом надвигающегося отопительного сезона.

«Самодельный энергетический кризис»

Нельзя сказать, что в Польше и Германии нет людей, осознающих, что нынешние проблемы этих стран можно урегулировать лишь путем восстановления отношений с Россией. Так, в сентябре немецкие политики из оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» организовали международную конференцию, в которой приняли участие депутат польского Сейма Гжегож Браун из Конфедерации свободы и независимости, лидер партии «Словацкая республика» Милан Урик и депутат бельгийской партии «Фламандские интересы» Рекчино Ван Ломмель. Участники единодушно выступили за отмену санкций против России.

«У нас самодельный энергетический кризис. Правительства ЕС несут ответственность за рост цен на газ и электроэнергию в Европе»,

– заявил в ходе конференции депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре. По его мнению, экономическую ситуацию в Европе можно восстановить, только отменив санкции против России. «У нас практически нет альтернативы энергоснабжению. Мы должны проводить реалистичную политику», – добавил Котре.

В свою очередь, польский депутат Гжегож Браун патетически воскликнул: «Да благословит Бог патриотов всех европейских народов, которые хотят вернуться к нормальной жизни! Которые хотят восстановить наши естественные, человеческие, европейские права и ценности!» По словам Брауна, на дворе не кризис, а «результат неправильных действий и неправильной политики, навязанной нашим народам». Он резюмировал: «Не будет жизни, если мы не вернемся к обычным делам (с Россией – прим. ВЗГЛЯД). Мы не хотим оказаться в эпицентре какой-то межконтинентальной войны между всеми».

Впрочем, высказывания подобного рода в политической среде и Польши и Германии считаются маргинальными и чуть ли не изменническими. Политический мейнстрим обоих государств по-прежнему продвигает мысль о необходимости «помогать героической Украине» и «противодействовать агрессивной России» – ради чего предлагается продолжать затягивать пояса. А значит – заставлять голодать собственных сограждан.

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