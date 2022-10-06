 

«Газпромбанк» предоставит Маску многомиллиардный кредит на покупку Twitter

06.10.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совет директоров «Газпромбанка» принял решение предоставить американскому предпринимателю Илону Маску самый большой в истории кредитной организации займ – 30 млрд долларов под 3% на 25 лет.

– Мы считаем господина Маска надёжным заёмщиком, а в сложившейся ситуации именно такие клиенты нам нужны. Кредит полностью обеспечен залогом, так что никаких рисков для банка нет, – заявил заместитель главы банка Павел Голубев.

В качестве обеспечения займа Маск предоставил банку часть своего пакета акций компании Tesla стоимостью более 40 млрд долларов. До окончания действия кредитного договора предприниматель не сможет продать акции, однако дивиденды по ним будет получать в полном объёме.

В ближайшее время сделку должен одобрить наблюдательный совет Центрального банка России и профильный комитет Государственной думы. По информации Telegram-канала «Банкста», все формальности должны быть улажены до конца недели и уже 10 октября стороны смогут подписать соглашение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11.21 / Сода для зубов и не только: правила красоты Джулии Робертс, позволяющие в 50+ выглядеть не старше 40

02.12.20 / Рубрика “Бред сивой кобылы”

17.06.22 / «Мой кот переходит на сухой корм отечественного производства» – Греф прокомментировал ипотеку под 7 процентов

26.03.21 / Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз: первое фото с малышом

19.08.20 / Рассвет протестных флагов

06.06.22 / Иноагент Олег Кашин спустил с лестницы украинского посла, предлагавшего ему переехать в Киев

29.08.22 / «С украинцами такого не было» — сотни африканских беженцев живут на улицах Брюсселя в ожидании расселения

25.09.20 / Мнение: Кто утопил дочь “Шарапова”?

24.08.22 / “Бизнес не в товаре и не на бумаге, он – в голове”: создатель бренда видео-визуальной продукции Давид Гаглоев о том, как выстроить международный бизнес “на удаленке”

10.05.22 / Мнение: Кто здесь плохие парни, массовая мобилизация и удалённые воспоминания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика