«Газпромбанк» предоставит Маску многомиллиардный кредит на покупку Twitter

Совет директоров «Газпромбанка» принял решение предоставить американскому предпринимателю Илону Маску самый большой в истории кредитной организации займ – 30 млрд долларов под 3% на 25 лет.

– Мы считаем господина Маска надёжным заёмщиком, а в сложившейся ситуации именно такие клиенты нам нужны. Кредит полностью обеспечен залогом, так что никаких рисков для банка нет, – заявил заместитель главы банка Павел Голубев.

В качестве обеспечения займа Маск предоставил банку часть своего пакета акций компании Tesla стоимостью более 40 млрд долларов. До окончания действия кредитного договора предприниматель не сможет продать акции, однако дивиденды по ним будет получать в полном объёме.

В ближайшее время сделку должен одобрить наблюдательный совет Центрального банка России и профильный комитет Государственной думы. По информации Telegram-канала «Банкста», все формальности должны быть улажены до конца недели и уже 10 октября стороны смогут подписать соглашение.

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