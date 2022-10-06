Регина Тодоренко о похудении после вторых родов: “Я не из тех, кто выходит из роддома стройной ланью”

Регина Тодоренко рассказала подписчикам, как ей удается приходить в дородовую форму. Она призналась, что этот процесс идет достаточно быстро – и она почти вернулась к прежней форме. Молодая мама призналась, что последние два месяца активно занималась спортом. Расписание тренировок довольно плотное: она занимается по 4 часа в день 5 раз в неделю. В дополнение к этому Регина опубликовала в сторис честные фото своей фигуры в анфас и профиль.

Час Х наступил. Я не из тех женщин, которые выходят из роддома, как стройная и грациозная лань! Приходится потрудиться.

Контрольное взвешивание. После вторых родов я достаточно быстро пришла в форму, но рубеж в 61 кг не могла преодолеть, хоть и занималась по четыре часа пять раз в неделю. И сегодня вес — 59,8 кг, — рассказала блогер.

Сейчас ее вес – 61 килограмм, но Регина хочет сбросить еще три килограмма. Только тогда она будет считать, что достигла своей идеальной формы.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе с 2018 года. В июле 2018-го пара объявила о помолвке, а уже осенью тайно расписалась. Через полтора месяца, в декабре звезды стали родителями сына Майкла. А вот пышное свадебное торжество они устроили только в 2019 году. Второй сын родился в июле этого года – беременность ведущая скрывала до самого последнего срока.

Подробный рассказ Регины о вторых родах, на которых присутствовали и муж, и 3-летний сын, читайте в двух частях: здесь и здесь.