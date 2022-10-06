 

Регина Тодоренко о похудении после вторых родов: “Я не из тех, кто выходит из роддома стройной ланью”

06.10.2022, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Регина Тодоренко рассказала подписчикам, как ей удается приходить в дородовую форму. Она призналась, что этот процесс идет достаточно быстро – и она почти вернулась к прежней форме. Молодая мама призналась, что последние два месяца активно занималась спортом. Расписание тренировок довольно плотное: она занимается по 4 часа в день 5 раз в неделю. В дополнение к этому Регина опубликовала в сторис честные фото своей фигуры в анфас и профиль.

Час Х наступил. Я не из тех женщин, которые выходят из роддома, как стройная и грациозная лань! Приходится потрудиться.

Контрольное взвешивание. После вторых родов я достаточно быстро пришла в форму, но рубеж в 61 кг не могла преодолеть, хоть и занималась по четыре часа пять раз в неделю. И сегодня вес — 59,8 кг, — рассказала блогер.

Сейчас ее вес – 61 килограмм, но Регина хочет сбросить еще три килограмма. Только тогда она будет считать, что достигла своей идеальной формы.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе с 2018 года. В июле 2018-го пара объявила о помолвке, а уже осенью тайно расписалась. Через полтора месяца, в декабре звезды стали родителями сына Майкла. А вот пышное свадебное торжество они устроили только в 2019 году. Второй сын родился в июле этого года – беременность ведущая скрывала до самого последнего срока.

Подробный рассказ Регины о вторых родах, на которых присутствовали и муж, и 3-летний сын, читайте в двух частях: здесь и здесь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.21 / Китайско-российские совместные учения ЗАПАД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021

27.01.21 / В Индиане турист встретил в лесу йети с детенышем

10.09.22 / Мнение: Танкеры топить будут?

10.06.21 / Мюнхенский индекс рисков: чего боятся россияне, американцы и немцы?

25.05.21 / Дешево и экологично: как приготовить эффективный стимулятор роста для корней из старого картофеля

01.02.22 / Мнение: Парад китайского флота в прихожей

31.07.21 / Гражданам моложе 18 лет запретят играть в компьютерные игры

19.08.22 / Мнение: Главное отличие Rutube от YouTube

09.12.20 / Какие упражнения стоит выполнять во время беременности: советы эксперта

21.01.21 / Над Нью-Йорком пролетел огромный треугольный НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика