5 причин посмотреть шоу “Маска. Танцы” на СТС с Юрием Музыченко

Стать очевидцем одного из самых неожиданных теледебютов года

Фронтмен группы The Hatters и участник команды “КликКлак” Юрий Музыченко впервые попробует себя в роли телеведущего. На съемках музыканта поддерживал зал, который скандировал: “Юра, мы с тобой!” Сам дебютант признавался, что предложение стало для него неожиданностью: “Это совершенно новый экспириенс и необычный вызов. На сцене я всегда был защищен инструментами, музыкой, сценическим образом. А здесь только я и предлагаемые обстоятельства”.

Увидеть, как впервые две большие звезды судят коллег

Угадывать танцующих звезд вместе с залом и телезрителями будет пятерка членов жюри, среди которых как опытные телесудьи, так и новички. Сергей Светлаков с танцами знаком благодаря другому проекту, Егор Дружинин не раз оценивал хореографические способности участников различных шоу, а Тимур Родригез три сезона раскрывал имена героев в вокальной “Маске”. Но для звезды “Кухни” Марии Горбань и поп-певицы Клавы Коки — это первый опыт. А значит, впечатлений и сюрпризов будет немало.

Оценить первую российскую версию международного формата

“Маска. Танцы” — первая российская версия известного формата The Masked Dancer, спин-оффа знаменитого The Masked Singer. Телезрители во всем мире уже оценили по достоинству яркое шоу, а теперь на очереди российские поклонники зрелищных проектов.

Посмотреть одно из самых красочных и колоритных шоу на российском ТВ

Съемки масштабного проекта проходят в павильоне площадью 1 000 квадратных метров. На изготовление декораций ушло больше двух месяцев, а на их монтаж — двадцать один день. Работа над образами персонажей шоу заняла четыре месяца. Зрителей и жюри порадуют запоминающиеся образы: Зебра, Гадюка, Снежный барс, Сова, Щетка, Лягушка, Черный лебедь, Дискошар, Пугало, Божья коровка, Попкорн, Морской конек, Свекла и Сатурн.

Поддержать звезд, которые оказались внутри больших костюмов

И в вокальной “Маске” выступления с трудом давались звездам. А сейчас им предстоит еще и танцевать в объемных костюмах, практически без возможности что-либо видеть и нормально дышать. Но художники проекта пожалели участников и поставили перед собой сложнейшую задачу: сделать яркие объемные костюмы, в которых все-таки можно дышать, легко двигаться, выполнять хореографические движения и акробатические трюки. К счастью, некоторые костюмы даже оснащены специальными вентиляторами, а для безопасного и комфортного выступления на сцене предусмотрено антискользящее покрытие.