 

Мнение: Клюква и мобилизация

06.10.2022, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В карельском селе Шелтозеро по переписи 2013 года жило 857 человек. Сколько живет сейчас и сколько из них – мужики призывного возраста, не знаю. Но факт, что в этом селе никого не удалось мобилизовать. Потому что все мужики ушли в лес, за клюквой.

Понимаю мужиков. На мобилизацию они еще успеют. А вот сезон сбора клюквы ждать не будет….

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.21 / ВКС России по просьбе запрещённой террористической группировки “Талибан” проведут антитеррористическую операцию против мятежников в Панджшерском ущелье

24.08.21 / Монстера и не только: считается, что эти комнатные растения могут быть причиной одиночества

31.08.21 / Из-за ущерба для экологии в России запретят гигиенические прокладки и тампоны

17.03.22 / Нижнетагильский металлургический комбинат готов поставлять российским IT-компаниям железо для серверов

20.11.20 / Мнение: Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

20.05.21 / Основатель ByteDance Чжан Имин уйдет с поста генерального директора к концу 2021 года

26.03.22 / Что будет с ценами на квартиры в России

19.07.22 / Скандалы: Экономический парадокс

04.04.21 / Из Оружейной палаты Московского Кремля пропала печать Сатаны

17.05.21 / Будет ли война? Предсказания великих провидцев на 2021 – 2022 годы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика