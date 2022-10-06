Мнение: Клюква и мобилизация

В карельском селе Шелтозеро по переписи 2013 года жило 857 человек. Сколько живет сейчас и сколько из них – мужики призывного возраста, не знаю. Но факт, что в этом селе никого не удалось мобилизовать. Потому что все мужики ушли в лес, за клюквой.

Понимаю мужиков. На мобилизацию они еще успеют. А вот сезон сбора клюквы ждать не будет….

Фотографии отсюда и отсюда

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