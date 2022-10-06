 

Овсянка вне конкуренции: какие крупы и каши наиболее полезны для здоровья сердца

06.10.2022, 19:21, Разное
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Крупы являются важной составляющей рациона любого человека. Они богаты углеводами, поэтому относятся к основному поставщику энергии для организма. Также в крупах есть микроэлементы, витамины, пищевые волокна и растительный белок. Самые полезные из них для здоровья сердца будут перечислены ниже.

Овсянка

Занимает первое место в рейтинге самых популярных завтраков мира. Овсянка не только положительно влияет на здоровье сердца. Крупа позитивно действует на ЖКТ, спасая от вздутия и болей, вызванных язвой или гастритом. Также в овсянке есть фосфор и кальций, укрепляющие кости и зубы.

Гречка

По количеству аминокислот превосходит все имеющиеся крупы. Белков в гречке практически столько же, сколько и в мясе. Углеводы в этой крупе исключительно сложные. А это значит, что усваиваются они организмом долго и с существенными энергетическими затратами, способствуя сжиганию жира. Содержащиеся в гречке нутриенты очищают и укрепляют сосуды, выводя из организма жидкость.

Рис

Очень полезен для стабильного метаболизма, свежести кожи и нервной системы. Включает в себя много витаминов группы В, являясь рекордсменом по этому показателю среди круп. Но все они входят в оболочку рисовых зерен. Поэтому, чем меньше рис отшлифован, тем он полезнее. Присутствует в крупе и калий, необходимый для здоровья сердца.

Пшено

Уникальность этой крупы в наличии проантоцианида, ускоряющего обмен веществ и улучшающего работу сосудов и сердца. Пшенную кашу рекомендуется употреблять при сердечных болезнях и даже после перенесенных инсультов и инфарктов. Также пшенка помогает быстро восстановиться после переломов и существенно облегчает состояние при растяжениях, вывихах, артрозах и артритах. Регулирует углеводный и жировой обмен, налаживает мозговую работу, улучшает состав крови. Но есть и минус — пшенная каша снижает всасываемость йода. Поэтому при наличии заболеваний щитовидки употреблять ее часто не стоит.


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