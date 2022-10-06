 

В Северном Измайлове может появиться новый культурно-досуговый центр

06.10.2022, 19:10, Разное
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В последние годы в районах Москвы активно строятся культурно-досуговые центры. Так, недавно на городские торги по аренде был выставлен земельный участок в Северном Измайлове – на Сиреневом бульваре. Победитель торгов сможет построить культурно-досуговый центр. Аукцион на электронной площадке “Росэлторг” запланирован на 1 ноября 2022 года.

На этом участке может появиться музей, выставочный зал, художественная галерея, дом культуры, библиотека, кинотеатр, театр или даже планетарий. Что именно будет построено, решит победитель торгов. Но одно можно сказать точно: здесь появится еще одно
место для культурного времяпрепровождения.

Участок располагается на пересечении Щелковского шоссе и Северно-Восточной хорды – главных транспортных магистралей района. Рядом находятся станция
Сокольнической линии
метро “Черкизовская”, станция Московского центрального кольца “Локомотив”, усадьба “Измайлово”, одноименный гостиничный комплекс и стадион.

“Назначение земли открывает широкие возможности для предпринимателей по реализации масштабных коммерческих и культурно-досуговых проектов Разрешенная площадь объекта — до 153,8 тысячи квадратных метров”, – сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Поучаствовать в торгах может любой желающий. С победителем город заключит договор аренды земельного участка сроком на 10 лет и восемь месяцев. Когда завершится строительство и будут выполнены все условия соглашения, культурно-досуговый центр станет собственностью предпринимателя. Арендатор также сможет при желании приобрести участок, на котором будет располагаться объект.

Кстати, город часто выставляет на торги различное имущество для инвесторов и предпринимателей. Например:

  • землю под строительство капитальных и некапитальных объектов;
  • нежилые помещения;
  • здания;
  • нестационарные торговые объекты.

Чтобы больше узнать о доступных лотах, нужно перейти на инвестиционный портал Москвы в разделе “Имущество от города”. А подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы представлена на сайте economy.mos.ru.


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