«В НАТО вступают в мирное время» — еврокомиссар объяснил, почему Украину не примут в альянс

Просьба Владимира Зеленского об ускоренном вступлении Украины в НАТО не может быть исполнена, пока в стране ведутся военные действия, заявил в эфире BFM TV еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По его словам, принятие Украины в альянс повлекло бы за собой немедленное вступление всех членов блока в войну. Именно поэтому членство в НАТО предоставляется странам только в мирное время, подчеркнул европейский чиновник.

ТЬЕРРИ БРЕТОН, еврокомиссар по внутреннему рынку: Президент Зеленский попросил членства в НАТО для своей страны. Но вы, как и наши слушатели, знаете, что для того, чтобы просить членства в НАТО, нужно не вести военных действий. На Украине, к сожалению, ведутся военные действия. Таким образом, эта просьба является политическим актом. Она могла бы быть рассмотрена только в случае, если бы в стране был мир. Но, к сожалению, пока мы этого не видим.

То есть на данном этапе это, скорее, символическая просьба…

ТЬЕРРИ БРЕТОН: Да, эта просьба носит политический характер…

Она не может быть выполнена, пока не будет мира…

ТЬЕРРИ БРЕТОН: Она не может быть исполнена, поскольку в этом случае пятая статья тут же была бы применена и НАТО вступило бы в войну.

Итак, я обьясню нашим слушателям и зрителям, чтобы они поняли: если бы Украина стала членом НАТО, все мы автоматически вступили бы в войну, поскольку если один член НАТО ведëт военные действия, все остальные делают то же.

ТЬЕРРИ БРЕТОН: Совершенно верно. Именно поэтому вступление в НАТО совершается, когда страна находится в состоянии мира.

Дата выхода в эфир 06 октября 2022 года.