 

«В НАТО вступают в мирное время» — еврокомиссар объяснил, почему Украину не примут в альянс

06.10.2022, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Просьба Владимира Зеленского об ускоренном вступлении Украины в НАТО не может быть исполнена, пока в стране ведутся военные действия, заявил в эфире BFM TV еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По его словам, принятие Украины в альянс повлекло бы за собой немедленное вступление всех членов блока в войну. Именно поэтому членство в НАТО предоставляется странам только в мирное время, подчеркнул европейский чиновник.

ТЬЕРРИ БРЕТОН, еврокомиссар по внутреннему рынку: Президент Зеленский попросил членства в НАТО для своей страны. Но вы, как и наши слушатели, знаете, что для того, чтобы просить членства в НАТО, нужно не вести военных действий. На Украине, к сожалению, ведутся военные действия. Таким образом, эта просьба является политическим актом. Она могла бы быть рассмотрена только в случае, если бы в стране был мир. Но, к сожалению, пока мы этого не видим.

То есть на данном этапе это, скорее, символическая просьба…

ТЬЕРРИ БРЕТОН: Да, эта просьба носит политический характер…

Она не может быть выполнена, пока не будет мира…

ТЬЕРРИ БРЕТОН: Она не может быть исполнена, поскольку в этом случае пятая статья тут же была бы применена и НАТО вступило бы в войну.

Итак, я обьясню нашим слушателям и зрителям, чтобы они поняли: если бы Украина стала членом НАТО, все мы автоматически вступили бы в войну, поскольку если один член НАТО ведëт военные действия, все остальные делают то же.

ТЬЕРРИ БРЕТОН: Совершенно верно. Именно поэтому вступление в НАТО совершается, когда страна находится в состоянии мира.

Дата выхода в эфир 06 октября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / Ученые выявили прямую зависимость между использованием соцсетей и риском развития депрессии

31.01.22 / В день рождения мамы Кейт Миддлтон в сети появилась детское фото будущей герцогини Кембриджской

06.08.21 / Скандалы: Банкиры исчезли, забрав последнее

11.07.22 / ЕК направит почти 3 миллиона евро для украинских школьников в ЕС

06.08.22 / Разве что Настя Решетова – Личное мнение

08.03.21 / Прогрессивные СМИ бьют тревогу из-за возможного роста наркофобии после новосибирского инцидента

27.07.20 / О герое Великобритании Томе Муре снимут фильм: Клинт Иствуд и Энтони Хопкинс претендуют на главную роль

23.09.21 / Убывающая Луна: что, по мнению астрологов, обязательно нужно сделать с 22 сентября по 5 октября

09.02.22 / Для электронной почты введут маркировку «Честный знак»

07.07.22 / Мнение: Джонсон все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика