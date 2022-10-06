 

«Мы должны поддерживать волю народа» — Маск выступил за референдум

06.10.2022, 19:05, Разное
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Владелец Tesla Илон Маск вступил в жаркую полемику с сенатором Линдси Грэмом по поводу решения конфликта между Киевом и Москвой. В ответ на критику бизнесмен заявил, что Вашингтону необходимо учитывать желание жителей «некоторых восточных регионов» Украины, которые хотят войти в состав России, пишет The Independent.


AP

Американский сенатор Линдси Грэм обрушился с критикой на Илона Маска за его твиты об Украине. В результате глава Tesla начал с удвоенной силой публиковать «пропутинские» посты, пишет The Independent.

В одном из своих сообщений законодатель признался, что с большим уважением относится к Маску. Но, по словам политика, миллиардер совершенно не разбирается в «фактах» российско-украинского конфликта.  

«Предположение о том, что мы покончим с вторжением, просто отдав РФ части Украины — после всех страданий, — является глупым. Кроме того, оно оскорбляет мужество украинцев, сражающихся за свою родину», — отметил Грэм.

Сенатор также напомнил о Будапештском меморандуме, в рамках которого Киев отказался от своего ядерного арсенала в обмен на защиту территориальной целостности. «Если вы хотите мира на Украине — а мы ВСЕ этого хотим, — просто потребуйте от РФ соблюдать границы, о которых они договорились в 1994 году, и вывести войска, — добавил он. — Если Илон Маск и другие хотят, чтобы мир продолжал пребывать в хаосе, то, конечно же, капитулируйте перед Путиным и вознаградите его агрессию».

В ответ Маск заявил, что «некоторые восточные регионы» Украины, где проживает русскоязычное большинство, предпочитают войти в состав России. «Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живёт», — подчеркнул бизнесмен.

Тем временем сенатор предложил пересмотреть «расточительные налоговые льготы на электромобили». В ответ глава Tesla заявил, что его компания не пользовалась подобными субсидиями годами и не просила о них, в отличие от конкурентов — General Motors и Ford.  

Предыдущий опрос Маска в Twitter, посвящённый конфликту, разозлил Владимира Зеленского, который назвал пост «безумным». При этом ранее украинский президент хвалил американского бизнесмена за то, что его спутниковая система Satrlink помогла стране сохранить связь с остальным миром, обращает внимание издание.

В марте владелец Tesla вызвал Владимира Путина на поединок, ставкой в котором должна была стать Украина. Один из комментаторов предположил, что российский президент с лёгкостью выиграет любой бой, напоминает The Independent. 


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