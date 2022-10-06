Мнение: Безрадостные перспективы США, геополитическая катастрофа и когнитивные способности Байдена

1. Ситуация в США напоминает поздний СССР 1980-х годов, тревожное время накануне перестройки (ссылка):



Политолог Харлан Ульман назвал безрадостными экономические перспективы граждан США. Об этом он написал в своей статье для издания The Hill.

По его словам, предстоящие выборы лишь усугубят ситуацию. «Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но все равно очень дорог», — пишет он.

Ульман отметил, что по некоторым оценкам, 41 процент жителей страны считаются либо бедными, либо малообеспеченными. По его мнению, граждане США интуитивно понимают, куда движется страна. Он подчеркнул, что согласно опросам, почти 90 процентов американцев не одобряют выбранного курса. В результате подавляющее большинство американцев не видят для себя лучшего будущего, пишет он.

Политолог добавил, что не изменят ситуацию и предстоящие выборы. Ульман отметил, что обеими партиями «заправляют маргиналы». «Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. А других партий как не было, так и нет. За президентский пост будут соревноваться двое престарелых», — заявил он.

Ранее компания Gallup провела опрос и выяснила, что более половины жителей США столкнулись с финансовыми проблемами из-за растущей инфляции. «56 процентов американцев говорят сейчас, что рост цен вызывает у их семей финансовые трудности. Для сравнения, в январе это число составляло 49 процентов, а в ноябре 2021 года — 45 процентов», — говорится в итогах опроса.

Добавлю от себя, что инфляция в США давно уже двузначная — это если считать по старым методикам (ссылка). А если считать политкорректно, то пока что ещё можно делать вид, будто инфляция не столь высока.

2. Американцы опасаются, как бы «крупнейшая геополитическая катастрофа» 21 века не произошла у них (ссылка):



Вероятность геополитической катастрофы в США растет из-за увеличивающегося дисбаланса между глобальными обязательствами страны и объемом экономических ресурсов, необходимых для их выполнения. Об этом в колонке для издания The Hill написал научный сотрудник Колорадского университета, публицист Уильям Молони.

По его мнению, США могут столкнуться с “идеальным штормом” — усиливающейся политической поляризации внутри страны и все более агрессивными противниками за рубежом. Молони считает, что опосредованное участие в конфликте на Украине — одна из причин такого возможного развития событий.

«По-видимому, ничему не научившись на своих ошибках в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты искренне втянули НАТО в конфликт против России на Украине, снова вступив в потенциально затяжное противостояние без четко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода», — высказывается публицист.

Он предсказал, что конфликт, вероятно, затянется «со всеми сопутствующими рисками просчетов и потенциальной эскалации».

«Эти пугающие вызовы стали бы серьезным испытанием для мирового положения Соединенных Штатов, даже если бы наша страна жила в условиях социальной сплоченности и экономического господства, к которым мы привыкли. К сожалению, сегодня ничего из этого нет», — добавил Молони.

3. Джо Байдену всё чаще мерещатся мертвецы (ссылка):

Несколько законодателей-республиканцев поделились своими опасениями по поводу последней оплошности президента США Джо Байдена, когда на конференции Белого дома по вопросам голода, питания и здоровья он, по всей видимости, начал искать в толпе собравшихся покойную конгрессвумен Джеки Валорски, сообщает Fox News.

В частности, во время своего выступления Байден обратился к Валорски, которая погибла в прошлом месяце в автокатастрофе.

«Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь, в том числе выборных должностных лиц от обеих партий, таких как сенатор Браун, сенатор Букер, конгрессвумен… Джеки, Джеки, вы здесь? — спросил Байден, пытаясь глазами найти покойную конгрессвумен. — По-моему, она собиралась быть здесь, чтобы помочь воплотить это в жизнь».

Несколько республиканских законодателей выразили обеспокоенность по поводу психического состояния президента, а сенатор Тед Круз от штата Техас сказал Fox News Digital, что «неполная дееспособность Джо Байдена настолько очевидна, что даже пресс-корпус Белого дома не может скрыть своё беспокойство».

«Именно так можно понять, что дела обстоят плохо», — добавил Круз.

Член палаты представителей от штата Техас Ронни Джексон, который был лечащим врачом таких президентов, как Барак Обама и Дональд Трамп, вновь призвал Байдена пройти «тест на когнитивные способности».