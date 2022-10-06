Скандалы: Большая жатва

Западный ВПК подсчитывает доходы от поставок оружия в Украину

В отличие от прочих секторов экономики, медленно и неуклонно втягивающихся в рецессию, оборонно-промышленный комплекс (ВПК) стран Запада демонстрирует завидные по нынешним временам темпы роста – ожидается 7% во второй половине нынешнего года. Конечно, за вычетом падения в первой половине года, вызванного пандемией, санкциями, энергокризисом и прочими общими для всех экономических игроков невзгодами, оборонные корпорации рассчитывают выйти на рост в 2% в годовом исчислении.

Но зато среднесрочные перспективы выглядят весьма и весьма радужно. К 2025 году, по имеющимся прогнозам, их выручка может достичь 510 млрд долларов, на 106 млрд больше, чем в 2021 году. И все благодаря тому, что удалось найти достойного противника вместо ушедшего в небытие СССР и втянуть его – Россию – сначала в разогревающий конфликт из-за Сирии, а теперь – Украины.

Удручающее акционеров военно-промышленных корпораций движение по нисходящей траектории началось давно – когда Советский Союз перестал быть врагом номер один, и спрос на оружие начал падать. Тогда в министерствах обороны большинства стран укрепилось мнение, что выгоднее заниматься модернизацией уже имеющегося оружия, чем полностью обновлять арсеналы. Даже в США придерживались этой точки зрения, хотя и продолжали наращивать военный бюджет по принципу «инфляция плюс еще немножко» и финансировали научно-технические работы.

В общем, военная промышленность могла жить, но упадок наблюдался везде – устарели промышленные мощности, значительно снизилась квалификация рабочих, возник острый дефицит рабочей силы, десятки небольших и средних компаний закрылись или переориентировались на гражданское производство.

В конце концов, американские неоконсерваторы под давлением военно-промышленного лобби начали масштабную кампанию по слому наметившегося тренда, которую повели по ряду направлений. Важнейшими и наиболее перспективными были два – поиск достойного врага, появление которого могло бы оправдать раскручивание гонки вооружений, и организация конфликтов, которые создали бы потребность в обновлении арсеналов.

Для этого за последние годы были организованы различные военные конфликты с привлечением иностранных войск и без. По Африке только в нынешнем веке прокатилось 18 войн и вооруженных конфликтов, по Азии – 22, в Закавказье -5. Но большинство конфликтов конца прошлого и начала нынешнего веков и даже борьба с исламскими террористическими организациями не дали должного эффекта, хотя и послужили укреплению чувства нестабильности. Зародившееся беспокойство давало отдельные всплески спроса на оружие, но недостаточно мощные.

Наиболее интересный результат дала война в Югославии, в которой Россия пришла на помощь братскому славянскому народу. Акция была эмоциональная, но многих на Западе впечатлила своей стремительностью. Запад увидел врага, наличие которого обещало ускорить темпы роста военно-промышленного комплекса, а НАТО обрести смысл своего существования. После этого начался активный процесс продвижения блока на Восток и кампания по провоцированию России, вокруг которой организовали серию «цветных революций» и вооруженных конфликтов. Некоторые оказались успешными.

Желаемый и, судя по заявлениям в Вашингтоне, где даже осмеливаются заглянуть на восемь лет вперед, долгосрочный результат дал «украинский проект». Именно его, нисколько не смущаясь, Генри Киссинджер назвал своим «лучшим проектом».

Украину превратили в форпост в противостоянии Запада с Россией. При администрации президента Барака Обамы Киеву передали три транша военной помощи на общую сумму в 80 млн долларов. Начался процесс перевода украинских вооруженных сил на западные стандарты. Президент-прораб Дональд Трамп повысил ставку до двух миллиардов долларов, распределив их по семи пакетам. А Джо Байден, контуженный во время вьетнамской войны, решил себя вообще не ограничивать. Киевскому режиму уже передано 22 пакета военной помощи на почти 12 млрд долларов, и от Конгресса получено разрешение потратить 40 млрд.

В оказании военной помощи Украине отметились уже 40 стран. В целом же Вашингтон подогнал в список «друзей» 50 государств. Более 130 компаний, большая часть из которых американские, отправляют свое оружие Киеву. Часть – при финансировании своих правительств, часть – по заказам украинских властей, которые оплачиваются из выделяемого Вашингтоном бюджета. Общая военная помощь Украине с 2014 года по настоящее время, по подсчетам Кильского института мировой экономики, составляет уже 44 млрд долларов. Это – четыре оборонных бюджета Украины на нынешний год.

Поднялся немыслимый ранее ажиотаж. И это вполне объяснимо. Только за один первый месяц, прошедший после начала специальной военной операции, капитализация западных военных корпораций выросла на 12% с 630 до 705 млрд долларов. К настоящему моменту запасы старого оружия в значительной части опустошены. В ход пошли свежие арсеналы, которые в целом ряде западных стран по некоторым позициям также исчерпаны.

Сейчас их пытаются пополнить. Начиная с весны, Пентагон заключил оружейных контрактов на почти 13 млрд долларов. Польша потратила около 10 млрд долларов на сколачивание самой мощной в Европе танковой армии и артиллерии. Германия выделила 107 млрд долларов на модернизацию своих вооруженных сил. Этот тренд – самый доходный и перспективный итог «украинского проекта», осуществленного вашингтонскими неоконами.

Очевидны также главные заказчики и выгодополучатели. Ими станут американские корпорации. По прогнозам к 2025 году западный военно-промышленный комплекс может увеличить выручку на 26% до 510 млрд долларов. Самые большие куски в этом пироге достанутся корпорации Boeing (102 млрд долларов, рост на 64%), Raytheon Technologies (84 млрд долларов, рост на 31%), Lockheed Martin (70 млрд долларов, прирост – 3%), General Dynamics (47 млрд долларов и 22%), Northrop Grumman (43 млрд долларов и 19%).

Александр Сычев