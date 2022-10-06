Актер Антон Богданов притворился спортсменом ради окончания школы

Актер Антон Богданов рассказал, на что ему пришлось пойти ради благополучного окончания школы. Как оказалось, проблемы с учебой у звезды «Реальных пацанов» привели к тому, что ему пришлось притвориться спортсменом, чтобы продолжить учебу.

Антон Богданов прославился в РФ и ближнем зарубежье благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». С самого детства будущего актера притягивало творчество, он пел в школьном ансамбле, играл в КВН, а также занимался бальными танцами и борьбой. Кроме того, артист с детства увлекался историей, причем его знания помогли ему стать лауреатом одного из конкурсов для школьников. Однако, как оказалось, в остальных дисциплинах он был не настолько успешен, а из-за плохого поведения его и вовсе едва не исключили из средней школы.

Об этом сам актер пояснил журналистам, с его слов, он хотел учиться в спортивной школе. Для того, чтобы быть принятым в учебное заведение, он притворился спортсменом. Антон Богданов сочинил историю, будто бы он занимался ранее легкой атлетикой. Благодаря такому шагу, будущему селебрити удалось обмануть руководство школы, однако после он оказался под угрозой разоблачения.

Так, в один из дней ему пришлось участвовать в марафоне, «защищая честь школы». Чтобы избежать позорного поражения Антон Богданов симулировал травму. Для этого он специально зацепился ногой за корягу, поскольку забег проводился в парке. Такой трюк помог парню остаться в школе и не испортить себе репутацию «спортсмена». Следует отметить, что после будущий актер из «Реальных пацанов» поступил в Госинститут искусства и культуры в Перми. Обучаясь на специальности «режиссёр массовых мероприятий» он также начал осваивать азы продюсирования кино и ТВ в New York Film Aсademy. Все это помогло ему не только сняться в юмористическом сериале, принесшем ему славу и деньги. Антон Богданов также играет в театре, и в 2016 году был награжден призом за лучшую мужскую роль на театральном фестивале «Долгопруднинская осень».