 

Телезвезда Кортни Кардашьян оценила свое тело и раскрыла свой вес в 52 килограмма

06.10.2022, 18:30, Разное
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Кортни Кардашьян рассказала, что любит «свое толстое тело», раскрыв свой вес в 52 килограмма. При этом американской телезвезде, фотомодели и бизнесвумен в Сети и СМИ все чаще приписывают беременность.
Старшая сестра Ким Кардашьян, как и все знаменитое семейство, постоянно находится под «прицелом» папарацци и общественности. Поклонники звезд следят за каждым их шагом и всегда замечают каждую деталь в их одежде и внешнем виде. Сейчас в Сети все чаще появляются сообщения о якобы беременности 43-летней Кортни Кардашьян. Причиной этого стали изменения, произошедшие с ее фигурой, ведь ранее девушка весила всего 43 килограмма.

Иронизируя над подобной информацией журналистов и блогеров, Кортни Кардашьян написала, что любит свое «толстое тело». Ведь за последнее время она набрала 9 килограммов и теперь масса ее тела составляет 52 килограмма. Такое признание селебрити сделала в эфире шоу «Кардашьяны», которое очень популярно не только в Соединенных Штатах, но и далеко за их пределами. При этом девушка добавила, что ей пришлось привыкать к набранному весу, так как она сама не сразу приняла себя с новой внешностью. Относиться к изменениям фигуры без беспокойства знаменитости помог ее муж, музыкант группы Blink-182 Трэвис Баркер. Он не только поддержал супругу, но и постоянно делал комплименты ее красоте.

Следует отметить, что у Кортни Мэри Кардашьян уже есть трое детей от первого брака с предпринимателем Скоттом Дисиком. Пара рассталась в 2015 году, через полгода после рождения сына Рейна Эстона. После развода селебрити встречалась с боксером Юнесом Бенджимом, который был на 14 лет младше блогерши. После расставания в 2018 году Кортни Кардашьян была в поиске своей любви, и только в 2021 году она обручилась с Трэвисом Баркером.


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