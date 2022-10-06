 

В КГБ Белоруссии считают, что оппозиция создает плацдарм для нападения на Минск диверсионной группы

06.10.2022, 18:18, Новости дня
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Белорусская оппозиция изучает возможность переброски в страну диверсионной группы для захвата райцентра и продвижения на Минск, сообщил глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

Беглые оппозиционные военные ведут тренировки для подготовки к боевым действиям, основным вариантом является создание группы из 100-130 человек для захвата райцентра, сказал Тертель, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Минскую правду».

После захвата диверсанты должны создать там плацдарм и перебросить основной контингент для продвижения на Минск.

Оппозиция пытается создать панику в обществе, для этого планируется проводить теракты, заключил председатель КГБ.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что оппозиция хочет дестабилизации обстановки в стране через проведение «диверсионно-подрывной деятельности».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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