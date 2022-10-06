Мнение: О триумфальной спецоперации Владимира Путина



Фото © bbc.com.

И всё-таки он – властелин мира и потрясатель вселенной. Демиург. Делатель (а точнее – антиделатель) королей, президентов и прочих премьер-министров.

Он такой один! ©

Местами даже О́дин.

Сколько там с начала спецоперации сменилось уже в Европе тех лидеров, что публично клялись «порвать» Россию на клочки? Пять? Шесть? Лиха беда начало…

Сейчас российский президент Владимир #Путин готовится прибить на стену своего кабинета самый дорогой трофей. Очень крупную дичь.

Новый британский кабинет министров, который возглавила бывшая «девочка из МИДа» Лиз Трасс на грани совершенно грандиозного кризиса. Всего лишь через месяц после начала своей работы. И это не «путинская пропаганда», а медицинский факт. Чего не скрывают даже лояльные британские #СМИ.

По их оценкам, ещё неделю назад Британия считалась развитой экономикой, фунт – солидной валютой, а у нового правительства Лиз Трасс был свежий двухлетний мандат на управление страной. Прошло всего семь дней, и королевство оказалось в политическом и финансовом кризисе. Поначалу Лиз Трасс попыталась перевести стрелки на «Путина». Но не вышло. На неё ополчились все: избиратели, рынки, экономисты, международные финансовые организации, союзники в США и Европе, ее собственная партия и даже министры ее правительства, собранного меньше месяца назад.

Всему виной амбициозный план колоссальных дополнительных бюджетных расходов на четверть триллиона фунтов, не подкрепленных ни новыми доходами, ни мандатом от избирателей, ни даже независимой оценкой его реалистичности. Он был представлен неделю назад – и тут же обрушил до невиданных глубин сначала рынок госдолга и курс фунта, а потом и рейтинги правящей Консервативной партии. Пенсионная система оказалась на грани краха, и Банку Англии пришлось включить на полную мощность печатный станок, чтобы предотвратить системный кризис, выручить правительство и спасти пенсионные фонды. В одночасье многие британцы оказались перед угрозой потерять жильё и работу, лишиться части пенсии и доступа к бесплатному здравоохранению. А финансисты всего мира кинулись избавляться от некогда высококлассных британских активов, и их цены упали на уровень проблемных стран вроде Греции и Италии.

Вмешательство Банка Англии немного успокоило рынки. Однако оно временно, а кризис никуда не делся. Но Лиз Трасс и её министр финансов Квази Квартенг (он тоже есть на заглавном фото) стоят на своём, несмотря на шквал претензий и мрачных прогнозов. Они настаивают на том, что их реформы позволят британской экономике ускориться, и в итоге выиграют все. Но уже неизбежный секвестр бюджета грозит дальнейшим расширением пропасти между богатыми и бедными и падением стандартов в больницах, школах и в бюджетной сфере в целом. А эксперты в один голос предрекают провал «плана Трасс-Квартенга», пророчат стремительное падение уровня жизни населению Британии и долгие годы застоя второй после Германии крупнейшей экономике Европы, ядерной державе, члену G7 и Совбеза ООН.

А ведь поначалу Лиз Трасс обещала снизить налоги, урезать социальные расходы и дерегулировать экономику. Однако реалии энергетического кризиса заставили её пересмотреть прежний лозунг «никаких подачек» и согласиться выписать населению дотацию на свет и тепло, которая обойдется казне в 150 млрд фунтов в ближайшие два года. При этом г-жа премьер-министр не отказалась от прежних затратных идей и предложила радикально снизить налоги – на 45 млрд фунтов в год. Больше других от её плана выигрывали самые богатые, что возмутило оппозицию и избирателей. Плюс хотя в бюджете появились новые расходы – минус 150 млрд на дотацию за два года и минус 45 млрд в год на снижение налогов, – никаких новых способов собрать дополнительные доходы министр финансов не предъявил. Он пообещал это сделать в конце ноября, а пока лишь сообщил, что в основном всё будет профинансировано в долг, для чего придется занять дополнительно 160 млрд фунтов за пять лет. А спецналог на сверхприбыль энергетических компаний, заработавших на рекордных ценах на свет и тепло, новые власти UK вводить отказываются, несмотря на призывы оппозиции и общеевропейскую практику.

Планы правительства активно занимать в условиях растущих ставок и отказываться от доходов в расчете на ускорение экономического роста за счет снижения налогов и дерегулирования вызывают у экономистов и финансистов сомнения в будущем британской экономики. А инвесторы – так просто в шоке. Рынок госдолга пережил историческое падение, что заставило центробанк вмешаться и напечатать 65 млрд фунтов для скупки вдруг ставших никому не нужных гособлигаций. Фунт обрушился почти до паритета с долларом, тогда как за неделю до этого стоил 1,14 долл., прошлой зимой – 1,35 долл., а до референдума о выходе из ЕС в 2016 году – 1,50 долл.

Дошло до того, что бывший министр финансов #США Ларри Саммерс сравнил Британию со странами вроде Аргентины или Турции, где изобретательная экономическая политика властей то и дело провоцирует глубокие кризисы. «Великобритания ведет себя, как развивающийся рынок, который стремится стать недоразвитым», – сказал он. И был не одинок. Ситуацию в Британии сдержанно, но с тревогой в последние дни прокомментировали Международный валютный фонд, клуб богатых стран ОЭСР и главные союзники по обе стороны Атлантики.

«Это уже серьезно. Еврокомиссия обеспокоена. МВФ обеспокоен. Белый дом обеспокоен, – отмечает один из главных британских экспертов по европейским делам Мидж Рахман из Eurasia Group. – Европейцы очень переживают, что британские бюджетные проблемы представляют риск для финансовой стабильности в еврозоне». Он передал слова анонимного чиновника одной из стран G7: «Он сказал мне по поводу всего этого британского бардака буквально следующее: “Никогда такого не видел на развитом рынке. Хуже, чем Трамп”». А один из ведущих мировых финансовых журналистов Мартин Вульф в главной деловой газете Запада Financial Times написал ровно следующее: «Единственный тип лидера для Британии опаснее предыдущего сумасбродного Бориса Джонсона – это нынешний фанатичный. Доминирующая характеристика фанатика – убеждённость в том, что реальность должна подстраиваться под их желания, а не наоборот. Это плохие и опасные люди. Они не в себе, они должны уйти».

Заметим, не Путин должен уйти, а Трасс!

Которая, к слову, попыталась спихнуть всё на российского лидера. Но не вышло. Даже лояльный власти журналист не постеснялся задать премьер-министру жёсткий вопрос на её рассуждения о Владимире Путине: «Ну Путин-то здесь причём? Ваш министр финансов спустил всех собак, и кажется они утащили за собой экономику». Лиз Трасс не нашла, что ответить. И для неё это стало катастрофой. В первые дни октября рухнул до минус 59 – это не только глубже дна карьеры Бориса Джонсона (минус 53 в июле перед отставкой), но даже хуже самого плохого рейтинга предельно непопулярного предыдущего лидера оппозиции Джереми Корбина (минус 55). И хотя тори вряд ли поспешат с отставкой той, которую они выбрали только месяц назад, понимание, что с этой «фанатичкой» судьба их партии на выборах незавидна, объединяет и верхи, и низы консерваторов.

И пусть не завтра, но Лиз Трасс, вероятно, уйдёт.

Ну чем не успех «плана Путина»?

—