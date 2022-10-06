 

Страна краев не видит

06.10.2022, 18:10, Разное
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Почему РФ в своей истории постоянно скатывается к обрыву.

«И вдруг все кончалось обрывом…» (И. Гончаров, роман «Обрыв»)

Определить, что такое российский, русский мир, брались многие. В большинстве случаев выходило так: загадка, сфинкс, «умом не понять» и тому подобное. Как там у Гоголя его знаменитое: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа». В общем, вместо ответа — когнитивный обрыв. Предмет познания как будто поглощает когнитивные способности познающих. Однако сейчас, когда мы снова ставим этот вопрос, — у нас уже нет ни времени, ни желания для подобного поглощения. У нас, то есть у русской интеллигенции, которая, собственно, одна и задается разными «проклятыми» вопросами.

Интеллигенции представляется, что русский мир встал перед таким историческим обрывом, что этому следует как можно скорее дать самую прагматичную, оперативную или, лучше даже сказать, — циничную диагностику.

Впрочем, и определив диагноз, можно не обнаружить способов для терапии.

И потерять русский мир со всеми его сфинксами и тайнами. Так или иначе, но, если дорога привела тебя на край обрыва, — об этом нельзя не думать.

Что в историческом смысле есть обрыв? Это когда движение общества по известной ему траектории становится катастрофичным. Поводы к тому могут быть разными: их перечислил еще социальный философ Арнольд Тойнби в своей теории «вызовов». По сути, все сводится к двум вариантам: внешняя враждебность и внутренний антагонизм.

Однако «вызовы» совсем не обязательно приводят к обрыву, — напротив, они часто дают повод для многократного укрепления уже имеющейся в обществе системы культурных, политических и прочих координат.

Обрыв возникает лишь там, где известная система перестает работать и координаты сбиваются.

Но самое главное и интересное — это реакции на обрыв. Они могут весьма разниться: от бескомпромиссного обновления обществом своих механизмов — до радикальной их архаизации. Может быть так, что обрыв и вовсе игнорируется. Сознание индивидов продолжает существовать, словно ничего особенного не происходит и не предвидится. И это понятно: никому не в радость изменять устоявшимся привычкам.

На обрывах русский мир оказывался не раз. Можно сказать, он уже выработал свой исторически уникальный стиль реагирования — феноменальную устойчивость к катастрофам. Правда, такую устойчивость, что больше напоминает бесчувственность и безразличие.

Сложно представить бедствие, от которого русский человек не затянул бы покорно пояс и не продолжил бы делать привычное.

Не возмутился, не восстал бы, а затянул и продолжил, — пусть и кляня нелегкую свою судьбу. Как в «Андрее Рублеве» Тарковского: «…идут на мужика все новые беды, а он все работает, работает, несет свой крест смиренно, не отчаивается, а молчит и терпит».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета


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