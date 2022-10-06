Принц Уильям и Кейт Миддлтон неожиданно приехали с официальным визитом в Белфаст

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые вчера выполняли королевские обязанности по отдельности (пока Уильям общался с футболистами в Бирмингеме, Кейт встретилась с роженицами в Гилфорде), сегодня утром воссоединились в Белфасте – столице Северной Ирландии. Уэльские посетили благотворительную организацию PIPS, оказывающую психологическую поддержку людям, находящимся на грани суицида. Фонд был основан в 2003 году после 14-ти самоубийств, произошедших в городе с разницей в несколько дней.

Кейт выглядела безупречно в нежно-голубом пальто Alexander McQueen, шелковой блузе в тон от Winser London стоимостью 295 фунтов и элегантных синих брюках. Принцесса дополнила воздушный образ серьгами-кольцами Missoma за 85 фунтов и миниатюрной структурированной сумкой DeMellier London за 295 фунтов стерлингов.

По окончании официальной части визита Кейт и Уильям присоединились к группе волонтеров и упаковали “чемоданчики надежды” от имени фонда. Наборы будут отправлены подросткам, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и уже обращались за помощью в PIPS.

Впервые Кейт и Уильям официально вернулись к своим королевским обязанностям после смерти и похорон Елизаветы II в конце сентября. Сначала они встретились с персоналом Виндзорского замка и волонтерами, которые приняли участие в организации прощания с королевой, а несколькими днями позже впервые отправились в титулах Уэльских в одноименное графство. После Кейт также официально пригласила в Виндзор моряков Королевского флота.