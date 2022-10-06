 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон неожиданно приехали с официальным визитом в Белфаст

06.10.2022, 18:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые вчера выполняли королевские обязанности по отдельности (пока Уильям общался с футболистами в Бирмингеме, Кейт встретилась с роженицами в Гилфорде), сегодня утром воссоединились в Белфасте – столице Северной Ирландии. Уэльские посетили благотворительную организацию PIPS, оказывающую психологическую поддержку людям, находящимся на грани суицида. Фонд был основан в 2003 году после 14-ти самоубийств, произошедших в городе с разницей в несколько дней.  

Кейт выглядела безупречно в нежно-голубом пальто Alexander McQueen, шелковой блузе в тон от Winser London стоимостью 295 фунтов и элегантных синих брюках. Принцесса дополнила воздушный образ серьгами-кольцами Missoma за 85 фунтов и миниатюрной структурированной сумкой DeMellier London за 295 фунтов стерлингов. 

По окончании официальной части визита Кейт и Уильям присоединились к группе волонтеров и упаковали “чемоданчики надежды” от имени фонда. Наборы будут отправлены подросткам, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и уже обращались за помощью в PIPS. 

Впервые Кейт и Уильям официально вернулись к своим королевским обязанностям после смерти и похорон Елизаветы II в конце сентября. Сначала они встретились с персоналом Виндзорского замка и волонтерами, которые приняли участие в организации прощания с королевой, а несколькими днями позже впервые отправились в титулах Уэльских в одноименное графство. После Кейт также официально пригласила в Виндзор моряков Королевского флота. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / Мнение: Информацию о противниках вакцинации начали сдавать в Прокуратуру и СК РФ

14.07.20 / Что, если бы не было Французской революции

20.07.22 / В России появятся деревянные многоэтажки

18.08.22 / 10 тысяч украинских военных уже проходят подготовку на секретных базах в Великобритании

09.06.21 / Огурцы с помидорами и сыром: почему вредны привычные сочетания продуктов

13.10.21 / «В его доме свыше 600 драгоценных предметов производства Erich Krause» – ФБК выпустил фильм-расследование об Анатолии Вассермане

12.07.22 / Цифровизация войны

19.11.21 / Как с помощью гвоздики остановить выпадение волос

02.12.21 / Мнение: ФСБ задержала украинских террористов

07.08.22 / Мнение: Время озверения?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика