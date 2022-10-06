Экс-супруги Дженнифер Энистон и Джастин Теру впервые за несколько лет провели вечер вместе

На днях Дженнифер Энистон заметили в компании бывшего мужа, актера Джастина Теру. Они вместе с друзьями Джоном Хэммом, Джимми Киммелом, Говардом Стерном и его женой ужинали в ресторане израильской кухни Laser Wolf в Филадельфии. И пусть эта встреча мало похожа на романтическое свидание, Энистон и Теру почти не пересекались с момента расставания в 2018 году, поэтому их совместный выход стал для поклонников настоящим сюрпризом.

Напомним, что Энистон познакомилась с Теру в 2007-м, но отношения между ними завязались лишь 4 года спустя. Еще через несколько лет, в 2014-м, они официально связали себя узами брака, но уже к 2018 году разошлись и оформили развод.

Сейчас сердце Энистон свободно, и, оглядываясь на воссоединение Беннифер, мы уже ничему не удивимся. В свои 53 актриса выглядит просто великолепно – в августе она опубликовала фото в бикини и поделилась секретами красоты.