 

Мнение: Кто взорвал газопроводы?

06.10.2022, 18:05, Разное
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А газопроводы, оказывается, все-таки взорвали.

Служба безопасности Швеции установила, что неподалеку от «Северных потоков» произошли взрывы.

Из сообщения на сайте ведомства: «Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже. <…> Расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с "Северным потоком — 1" и "Северным потоком — 2"» (отсюда).

Хорошо, что Россию не допустили к расследованию. Иначе, пошли бы разговоры, что это российские специалисты «подсуетелись».

В общем, итоги проверки Службы безопасности Швеции подтверждают версию, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.

Осталось только выяснить, кто организовал и осуществил эту диверсию. Петров с Бошировым, как обычно, в числе главных подозреваемых?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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