Создаем ауру любви вокруг себя: какие кристаллы помогут на пути к самоуважению и внутреннему исцелению

Любовь к себе является обязательным условием для успешного самоисцеления. Без любви к себе мы не можем по-настоящему любить кого-то другого. Любовь к себе — это практика понимания, принятия и проявления сострадания к себе. Такая забота проявляется на физическом, эмоциональном, ментальном и духовном уровне. Самопрощение, самоуважение и самопринятие являются важными компонентами практики любви к себе. Одним из мощных инструментов, которые могут помочь создать положительную ауру и любовь к самому себе, являются кристаллы любви.

Наука о кристаллах

Научно доказано, что материя на 99% состоит из пустого пространства. Энергия заполняет это пустое пространство. Все, что окружает человека: мебель, дома, машины, телефоны и кристаллы — это вибрирующая энергия. У каждого из нас есть своя уникальная вибрационная частота. Люди с более высокими вибрациями излучают любовь и доброту, мир и сострадание, тогда как люди с низкими вибрациями испытывают низковибрационные эмоции, такие как страх, гнев, ревность или тревога. На какой бы частоте мы не находились, такие вибрации нестабильны и могут легко подвергаться влиянию окружающей среды, других людей, социальных сетей, новостей, дорожного движения, погоды, наших собственных воспоминаний.

Кристаллы любви имеют стабильную энергетическую частоту из-за того, что они состоят из регулярно повторяющегося идеального геометрического рисунка молекул. Поэтому камни способны поддерживать совершенную стабильность элемента Земли. Хотя целебные свойства кристаллов еще не доказаны, мы знаем, что кристаллы излучают уникальный электрический заряд, известный как пьезоэлектричество. Пьезоэлектричество — это электрический заряд, испускаемый кристаллами при их прессовании или резке.

Розовый кварц

Розовый кварц — это камень сердечной чакры, который помогает проявлять безусловную любовь не только к другим людям, но и к себе. Это помогает практиковать сострадание к себе и любить себя независимо от каких-либо предполагаемых недостатков или несовершенств. Это кристалл утешения, глубокого исцеления и сострадания.

Зеленый авантюрин

Зеленый авантюрин помогает сбалансировать энергию и объективно смотреть на вещи. Этот красивый камень сердечной чакры уменьшает самокритику и открывает человека для того, чтобы давать и получать любовь. Зеленый авантюрин способствует эмоциональной стабильности, успокаивает ум и исцеляет сердце.

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Сердолик

Сердолик — это мощный камень, который увеличивает смелость, выносливость и смелость. Это идеальный камень любви к себе для тех, кто хочет любить себя и окружающих. Сердолик помогает повысить чувство собственного достоинства и позволяет увидеть истинную ценность человека.

Лунный камень

В Лунном камне заключена сила женской энергии Луны. Взаимодействие с этим кристаллом помогает повысить сострадание к себе, что приводит к самопринятию, самопрощению и любви к себе.

Родохрозит

Родохрозит известен как камень сострадательного сердца. Этот красивый камень усиливает вибрации любви, прощения и сострадания, помогая залечить старые раны, чувства и травмы, развить любовь к себе.

Амазонит

Амазонит — прекрасный камень, который помогает установить границы, которые являются неотъемлемой частью любви к себе. Это помогает развивать самосознание и сострадательное мышление. Кроме того, амазонит помогает повысить самооценку, научиться прощать, он успокаивает нервную систему, снимает стресс и уменьшает беспокойство.

Аметист

Аметист — кристалл духовной любви к себе. Этот красивый фиолетовый кристалл помогает соединиться с высшим силами и развить самосознание. Аметист помогает преодолеть стыд, страхи и различные блоки.

Цитрин

Цитрин — это кристалл радости и счастья, связанный с чакрой солнечного сплетения. Помните, что солнечное сплетение — это энергетический центр. Цитрин позволяет стать ближе к такому энергетическому центру.