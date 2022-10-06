Байкерские ботильоны, цветная кожа и леггинсы с люрексом: осенне-зимние тенденции для модниц любого возраста
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Осенью и зимой актуальными будут стильные и эффектные наряды, которые помогут каждому выглядеть просто фантастически. Вот несколько стильных трендов, которые стоит включить в свой гардероб этой осенью и зимой. Они будут актуальными в любом возрасте.
Кожа
В этом году кожа является самым настоящим трендом, который в течение длительного времени остается актуальным и еще долго не выйдет из моды.
Такие вещи можно достаточно легко адаптировать к повседневному и уличному стилю. Важно выбирать такую одежду, которая максимально хорошо подойдет по стилю и обеспечит комфорт при движении.
Несмотря на то, что мы привыкли к тому, что эта ткань присутствует в черном или коричневом цвете, то этой осенью можно увидеть самые различные цветовые вариации.
Можно приобрести яркую кожаную куртку, мини-юбку, шорты или брюки, чтобы выглядеть просто невероятно и стильно.
Анималистичные принты
Животные узоры с головы до ног или же в одном предмете гардероба выглядит просто потрясающе.
Можно выбрать куртку, блузку с анималистичным принтом и сочетать все это с однотонной одеждой или аксессуарами, такими как обувь, сумки или шарфы.
Если хочется создать образ тотал лук, то можно выбрать платье или костюм с животным узором.
Стиль 80-х годов
Несмотря на то, что стиль Дольче и Габанна 80-х годов может очень сильно нравится, однако, не нужно доводить эту тенденцию до крайностей.
Нужно просто надеть леггинсы с люрексом, жакет с пайетками или подплечниками или расшитое пайетками платье.
Такие вещи можно носить не только вечером, но и днем, делая свой образ просто восхитительным. Дополнить все это можно при помощи макси-аксессуаров.
Бомбер
Мягкие пуховики или кожаные куртки бомбер снова возвращаются в моду этой осенью. Отлично будет смотреться модель, дополненная бахромой.
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Если не знаете, какой цвет выбрать, то отличным решением станет классический зеленый в стиле милитари. Это позволит создать действительно идеальный образ.
Байкерские сапоги
Этой осенью ботильоны в стиле гранж помогут создать просто невероятный образ. Кроме того, благодаря трековой подошве, которая есть практически в каждой модели, можно не только держать ноги в тепле, но и добавить своему росту несколько сантиметров и при этом чувствовать себя максимально комфортно.
Можно сочетать такие сапоги вместе с джинсами или романтическими платьями или юбками. Если делаете ставку на этот тренд, то не стоит ограничиваться черными, так как белые или бежевые тона также выглядят очень стильно и эффектно.
Вещи в мужском стиле
Сейчас все большую популярность приобретает гендерно-нейтральная эстетика.
Сшитые на заказ костюмы или галстуки проникли в женский гардероб. Это стильные и удобные вещи, которые подойдут абсолютно всем.
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Джинсовые вещи
Тотальный деним осенью пользуется большой популярностью. Отлично будет смотреться плиссированная юбка из денима вместе с рубашкой из такого же материала.
Можно носить такие наряды с байкерскими ботинками и мокасинами на трековой подошве.
Черная юбка
В этом году в тренде стильные и красивые длинные черные юбки.
Можно создать просто идеальное сочетание черного с белым. Это выглядит стильно, эффектно и роскошно. Также можно выбирать другие оттенки или добавить красивые принты.
Пальто оверсайз
В этом сезоне пальто удлиняются практически до щиколотки, а также выделяются плечи, которые становятся более массивными.
Стоит сделать ставку на оттенки фуксии, а также зеленый, серый и синий цвет. Красиво смотрятся пальто верблюжьих тонов.
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