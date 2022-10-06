 

Байкерские ботильоны, цветная кожа и леггинсы с люрексом: осенне-зимние тенденции для модниц любого возраста

06.10.2022, 18:00, Разное
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Осенью и зимой актуальными будут стильные и эффектные наряды, которые помогут каждому выглядеть просто фантастически. Вот несколько стильных трендов, которые стоит включить в свой гардероб этой осенью и зимой. Они будут актуальными в любом возрасте.

Кожа

В этом году кожа является самым настоящим трендом, который в течение длительного времени остается актуальным и еще долго не выйдет из моды.

Такие вещи можно достаточно легко адаптировать к повседневному и уличному стилю. Важно выбирать такую одежду, которая максимально хорошо подойдет по стилю и обеспечит комфорт при движении.

Несмотря на то, что мы привыкли к тому, что эта ткань присутствует в черном или коричневом цвете, то этой осенью можно увидеть самые различные цветовые вариации.

Можно приобрести яркую кожаную куртку, мини-юбку, шорты или брюки, чтобы выглядеть просто невероятно и стильно.

Анималистичные принты

Животные узоры с головы до ног или же в одном предмете гардероба выглядит просто потрясающе.

Можно выбрать куртку, блузку с анималистичным принтом и сочетать все это с однотонной одеждой или аксессуарами, такими как обувь, сумки или шарфы.

Если хочется создать образ тотал лук, то можно выбрать платье или костюм с животным узором.

Стиль 80-х годов

Несмотря на то, что стиль Дольче и Габанна 80-х годов может очень сильно нравится, однако, не нужно доводить эту тенденцию до крайностей.

Нужно просто надеть леггинсы с люрексом, жакет с пайетками или подплечниками или расшитое пайетками платье.

Такие вещи можно носить не только вечером, но и днем, делая свой образ просто восхитительным. Дополнить все это можно при помощи макси-аксессуаров.

Бомбер

Мягкие пуховики или кожаные куртки бомбер снова возвращаются в моду этой осенью. Отлично будет смотреться модель, дополненная бахромой.

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Если не знаете, какой цвет выбрать, то отличным решением станет классический зеленый в стиле милитари. Это позволит создать действительно идеальный образ.

Байкерские сапоги

Этой осенью ботильоны в стиле гранж помогут создать просто невероятный образ. Кроме того, благодаря трековой подошве, которая есть практически в каждой модели, можно не только держать ноги в тепле, но и добавить своему росту несколько сантиметров и при этом чувствовать себя максимально комфортно.

Можно сочетать такие сапоги вместе с джинсами или романтическими платьями или юбками. Если делаете ставку на этот тренд, то не стоит ограничиваться черными, так как белые или бежевые тона также выглядят очень стильно и эффектно.

Вещи в мужском стиле

Сейчас все большую популярность приобретает гендерно-нейтральная эстетика.

Сшитые на заказ костюмы или галстуки проникли в женский гардероб. Это стильные и удобные вещи, которые подойдут абсолютно всем.

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Джинсовые вещи

Тотальный деним осенью пользуется большой популярностью. Отлично будет смотреться плиссированная юбка из денима вместе с рубашкой из такого же материала.

Можно носить такие наряды с байкерскими ботинками и мокасинами на трековой подошве.

Черная юбка

В этом году в тренде стильные и красивые длинные черные юбки.

Можно создать просто идеальное сочетание черного с белым. Это выглядит стильно, эффектно и роскошно. Также можно выбирать другие оттенки или добавить красивые принты.

Пальто оверсайз

В этом сезоне пальто удлиняются практически до щиколотки, а также выделяются плечи, которые становятся более массивными.

Стоит сделать ставку на оттенки фуксии, а также зеленый, серый и синий цвет. Красиво смотрятся пальто верблюжьих тонов.


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