“Кубок Кремля – Гордость России!”: время поддержать наших

Станислав Попов в свои

семьдесят пять (4 августа он отметил юбилей), продолжающий жить в очень интенсивном

режиме: плотный календарь дел, работа в Президиуме (РТС – внушительная

организация с представительствами в 48 регионах), постоянные переезды и

перелеты, передача опыта юному поколению на тренировочных сборах (сегодня в

организации танцуют более 4000 любителей), нашел время поговорить с “Дни.ру” о

предстоящем соревновании.

Новый турнир РТС, новый формат “Кубка

Кремля – Гордости России!”

Весенние политические события внесли серьезные

коррективы в наши планы и графики турниров, как и во всех сферах жизни в нашей

стране. Всемирный танцевальный совет WDC отозвал проведение в России трех чемпионатов мира и

одного чемпионата Европы в 2022 году. Далее сразу проблемы с визами для наших

спортсменов, невозможность выступать под российским флагом, сложная и дорогая логистика

– добраться до стран, чтобы принять участие в ежегодных международных

соревнованиях… Мир сделал все, чтобы по максимуму изолировать нас. Безусловно,

это сделать невозможно, мы большая самодостаточная страна и на сегодня

российские танцоры – одни из лидеров!

Мы отдавали себе отчет, что в сложившейся

и в такой сложной ситуации, нам необходимо проводить турниры и давать

возможность всем нашим танцорам продолжать соревновательную практику и всем тем

зарубежным парам, которые готовы присоединиться к нам. Таким образом, в апреле

вместо чемпионата Европы был организован “Кубок Кремля – Гордость России!”. Он

настолько оказался вовремя, что дал поддержку и нашим спортсменам, и нам

организаторам.

22 октября Кубок Кремля также пройдет вместо

чемпионата миры WDC

по европейским танцам. На этот раз мы изменили принцип приглашения пар к

участию: учитывали результаты наших танцоров в последних российских и

международных турнирах, тех, на которые они могли попасть.

Государственный

Кремлевский Дворец – особенная площадка, у нас есть ограничения по времени и

нет возможности проведения массовых соревнований. В нашем распоряжении 6 часов,

за которые в режиме нон-стоп пройдут 5 турниров для профессионалов, любителей и

Про-Эм в латиноамериканской программе, для любителей и Про-Эм в европейской. И

это уже более ста пар! Нас поддержат чемпионы своих стран, входящих в

СНГ, также будут пары из Грузии и Румынии.

“Сливки” российского танцевального спорта

В профессиональном турнире в латиноамериканской

программе за основной трофей поборются 23 российских дуэта. Безусловно, фаворитами будут наши чемпионы Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Этой паре

удалось многое сделать с начала этого года! Они не только стали чемпионами России 2022,

но и выиграли в апреле первый “Кубок Кремля – Гордость России!”, на турнире UK

в Великобритании стали финалистами, а затем в мае в Блэкпуле вице-чемпионами.

Особенной гордости добавляет то, что Кирилл и Валерия смогли в

сентябре принять участие в Embassy Ballroom Championships в Калифорнии и занять

второе место. Их великолепное выступление было отмечено многими зарубежными специалистами

с комментариями, что у спортсменов были все шансы на победу. Сейчас в октябре

до нашего турнира они планируют участие в International и London Ball в Великобритании… так что к нашему

Кубку Кирилл и Валерия должны быть в лучшей своей соревновательной форме.

Владимир Литвинов и Ольга Николаева, вице-чемпионы

России, финалисты и призеры многих чемпионатов и международных турниров, также

заставят наши сердца биться от красивого исполнения танца. Великолепная пара,

которая создаст безупречное напряжение в борьбе за Кубок.

Кирилл Воронин и Татьяна Косенко смогли принять

участие в чемпионате Европы этим летом в Португалии и стать финалистами, заняв

пятое место. К сожалению, они были единственной российской парой, которая

доехала до чемпионата и, поэтому их финал, это также значимое достижение для

всех нас.

В двух турнирах любителей также лучшие из лучших! 12

пар, недавно принявшие участие в фестивале “Золотые ворота Сибири” в Тюмени и

разыгравшие “Супер Кубок” России, в списках участников. Мы будем следить за их

напряженной борьбой за лидерство. Все пары настолько высокопрофессионально

танцуют, что в финале их отделяют незначительные очки и часто в турнирной

таблице они сменяют друг друга, занимая то одну, то другую позицию. В

латиноамериканской программе: чемпионы РТС 2022 Михаил Попов и Анастасия

Дубровская и их достойные соперники Таха Бату Чосар и Александра Повзун, всего

в этом турнире заявлено 28 пар. В европейской: чемпионы РТС 2022 Илья

Головченко и Кристина Богословская и Александр Борисов и Софья Щипская, в

турнире выступает 13 дуэтов.

Украшением вечера станут турниры для Про-Эм. Это когда

один из танцоров начал заниматься бальными танцами в более взрослом зрелом

возрасте, достиг высокого уровня танцевания, чтобы со своим учителем

профессиональным танцором уже смог соревноваться на такой площадке, как Кремль.

35 пар посоревнуются за Кубки Кремля и в латине, и в стандарте. Хочется

отметить, что некоторым танцорам придется выступать и в своей профессиональной

категории и Про-Эм, это будет значимой нагрузкой и им придется рассчитывать свои

силы – это Кирилл Белоруков, Владимир Литвинов.

В последнее время мы все чаще

на своих кремлевских событиях стали включать турниры Про-Эм, так как считаем расширение

этого направления очень важным в нашей стране (движение зародилось в США, в

Россию пришло недавно и очень активно и качественно развивается). Мы хотим,

чтобы наши зрители видели и понимали, что никогда не поздно начать танцевать,

достичь определенного успеха, держать себя в любом возрасте в отличной

физической форме и быть в отличном настроении, ведь танцующий человек –

счастливый! И я не устану об этом напоминать!

Не только соревнования

Мы всегда гордились нашими Кубками, проводимыми в

Кремле, именно таким и стало само название соревнований, да и те спортсмены,

которые в нем участвуют, безусловно, являются гордостью российского

танцевального спорта. Наши турниры всегда зрелищны и эмоциональны, более тысячи

зрителей в зале. Нам удалось за эти годы сделать качественное

спортивно-светское событие: определенные требования к дресс-коду гостей – вечерний,

только качественный свет и звук, всегда по-новому украшенные сцена и зал,

только живая музыка двух оркестров, обязательные танцы для зрителей в перерывах

на легендарном паркете. По окончании мы дарим наши цветочные композиции,

украшающие периметр паркета, всем желающим, чтобы частичка нашего праздника

сохранилась не только в их сердцах, но и радовала и напоминала еще какое-то

время.

Мы обязательно приглашаем для показательных выступлений лучшие и

известные дуэты. Безусловно, будут наши друзья Вера Фартушняк и Лука Тонелло, которые

более 15 лет танцуют для нас и каждый раз это новый и эмоциональный номер. Выступят

еще две легендарные пары, но я сейчас не буду упоминать их имена, ведь все-таки

хочется дарить и сюрпризы. Сейчас для многих не простое время… но… жизнь

продолжается и каждый должен делать то, что у него больше всего получается…

оставаться и быть преданным своему делу. Мы продолжаем работать и даем

возможность нашим российским танцорам выступать на международном турнире на

лучшем паркете в своей стране! 22 октября – отличная возможность поддержать их!