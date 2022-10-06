“Кубок Кремля – Гордость России!”: время поддержать наших
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Станислав Попов в свои
семьдесят пять (4 августа он отметил юбилей), продолжающий жить в очень интенсивном
режиме: плотный календарь дел, работа в Президиуме (РТС – внушительная
организация с представительствами в 48 регионах), постоянные переезды и
перелеты, передача опыта юному поколению на тренировочных сборах (сегодня в
организации танцуют более 4000 любителей), нашел время поговорить с “Дни.ру” о
предстоящем соревновании.
Новый турнир РТС, новый формат “Кубка
Кремля – Гордости России!”
Весенние политические события внесли серьезные
коррективы в наши планы и графики турниров, как и во всех сферах жизни в нашей
стране. Всемирный танцевальный совет WDC отозвал проведение в России трех чемпионатов мира и
одного чемпионата Европы в 2022 году. Далее сразу проблемы с визами для наших
спортсменов, невозможность выступать под российским флагом, сложная и дорогая логистика
– добраться до стран, чтобы принять участие в ежегодных международных
соревнованиях… Мир сделал все, чтобы по максимуму изолировать нас. Безусловно,
это сделать невозможно, мы большая самодостаточная страна и на сегодня
российские танцоры – одни из лидеров!
Мы отдавали себе отчет, что в сложившейся
и в такой сложной ситуации, нам необходимо проводить турниры и давать
возможность всем нашим танцорам продолжать соревновательную практику и всем тем
зарубежным парам, которые готовы присоединиться к нам. Таким образом, в апреле
вместо чемпионата Европы был организован “Кубок Кремля – Гордость России!”. Он
настолько оказался вовремя, что дал поддержку и нашим спортсменам, и нам
организаторам.
22 октября Кубок Кремля также пройдет вместо
чемпионата миры WDC
по европейским танцам. На этот раз мы изменили принцип приглашения пар к
участию: учитывали результаты наших танцоров в последних российских и
международных турнирах, тех, на которые они могли попасть.
Государственный
Кремлевский Дворец – особенная площадка, у нас есть ограничения по времени и
нет возможности проведения массовых соревнований. В нашем распоряжении 6 часов,
за которые в режиме нон-стоп пройдут 5 турниров для профессионалов, любителей и
Про-Эм в латиноамериканской программе, для любителей и Про-Эм в европейской. И
это уже более ста пар! Нас поддержат чемпионы своих стран, входящих в
СНГ, также будут пары из Грузии и Румынии.
“Сливки” российского танцевального спорта
В профессиональном турнире в латиноамериканской
программе за основной трофей поборются 23 российских дуэта. Безусловно, фаворитами будут наши чемпионы Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Этой паре
удалось многое сделать с начала этого года! Они не только стали чемпионами России 2022,
но и выиграли в апреле первый “Кубок Кремля – Гордость России!”, на турнире UK
в Великобритании стали финалистами, а затем в мае в Блэкпуле вице-чемпионами.
Особенной гордости добавляет то, что Кирилл и Валерия смогли в
сентябре принять участие в Embassy Ballroom Championships в Калифорнии и занять
второе место. Их великолепное выступление было отмечено многими зарубежными специалистами
с комментариями, что у спортсменов были все шансы на победу. Сейчас в октябре
до нашего турнира они планируют участие в International и London Ball в Великобритании… так что к нашему
Кубку Кирилл и Валерия должны быть в лучшей своей соревновательной форме.
Владимир Литвинов и Ольга Николаева, вице-чемпионы
России, финалисты и призеры многих чемпионатов и международных турниров, также
заставят наши сердца биться от красивого исполнения танца. Великолепная пара,
которая создаст безупречное напряжение в борьбе за Кубок.
Кирилл Воронин и Татьяна Косенко смогли принять
участие в чемпионате Европы этим летом в Португалии и стать финалистами, заняв
пятое место. К сожалению, они были единственной российской парой, которая
доехала до чемпионата и, поэтому их финал, это также значимое достижение для
всех нас.
В двух турнирах любителей также лучшие из лучших! 12
пар, недавно принявшие участие в фестивале “Золотые ворота Сибири” в Тюмени и
разыгравшие “Супер Кубок” России, в списках участников. Мы будем следить за их
напряженной борьбой за лидерство. Все пары настолько высокопрофессионально
танцуют, что в финале их отделяют незначительные очки и часто в турнирной
таблице они сменяют друг друга, занимая то одну, то другую позицию. В
латиноамериканской программе: чемпионы РТС 2022 Михаил Попов и Анастасия
Дубровская и их достойные соперники Таха Бату Чосар и Александра Повзун, всего
в этом турнире заявлено 28 пар. В европейской: чемпионы РТС 2022 Илья
Головченко и Кристина Богословская и Александр Борисов и Софья Щипская, в
турнире выступает 13 дуэтов.
Украшением вечера станут турниры для Про-Эм. Это когда
один из танцоров начал заниматься бальными танцами в более взрослом зрелом
возрасте, достиг высокого уровня танцевания, чтобы со своим учителем
профессиональным танцором уже смог соревноваться на такой площадке, как Кремль.
35 пар посоревнуются за Кубки Кремля и в латине, и в стандарте. Хочется
отметить, что некоторым танцорам придется выступать и в своей профессиональной
категории и Про-Эм, это будет значимой нагрузкой и им придется рассчитывать свои
силы – это Кирилл Белоруков, Владимир Литвинов.
В последнее время мы все чаще
на своих кремлевских событиях стали включать турниры Про-Эм, так как считаем расширение
этого направления очень важным в нашей стране (движение зародилось в США, в
Россию пришло недавно и очень активно и качественно развивается). Мы хотим,
чтобы наши зрители видели и понимали, что никогда не поздно начать танцевать,
достичь определенного успеха, держать себя в любом возрасте в отличной
физической форме и быть в отличном настроении, ведь танцующий человек –
счастливый! И я не устану об этом напоминать!
Не только соревнования
Мы всегда гордились нашими Кубками, проводимыми в
Кремле, именно таким и стало само название соревнований, да и те спортсмены,
которые в нем участвуют, безусловно, являются гордостью российского
танцевального спорта. Наши турниры всегда зрелищны и эмоциональны, более тысячи
зрителей в зале. Нам удалось за эти годы сделать качественное
спортивно-светское событие: определенные требования к дресс-коду гостей – вечерний,
только качественный свет и звук, всегда по-новому украшенные сцена и зал,
только живая музыка двух оркестров, обязательные танцы для зрителей в перерывах
на легендарном паркете. По окончании мы дарим наши цветочные композиции,
украшающие периметр паркета, всем желающим, чтобы частичка нашего праздника
сохранилась не только в их сердцах, но и радовала и напоминала еще какое-то
время.
Мы обязательно приглашаем для показательных выступлений лучшие и
известные дуэты. Безусловно, будут наши друзья Вера Фартушняк и Лука Тонелло, которые
более 15 лет танцуют для нас и каждый раз это новый и эмоциональный номер. Выступят
еще две легендарные пары, но я сейчас не буду упоминать их имена, ведь все-таки
хочется дарить и сюрпризы. Сейчас для многих не простое время… но… жизнь
продолжается и каждый должен делать то, что у него больше всего получается…
оставаться и быть преданным своему делу. Мы продолжаем работать и даем
возможность нашим российским танцорам выступать на международном турнире на
лучшем паркете в своей стране! 22 октября – отличная возможность поддержать их!
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