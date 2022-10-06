 

Скоропомощный комплекс при НИИ имени Склифосовского готов на 95%

06.10.2022, 17:45, Разное
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Площадь комплекса составляет 22,1 тысячи квадратных метров. Он оборудован вертолетной площадкой. Ввод в эксплуатацию планируется до конца текущего года, уточнил Загрутдинов.

Скоропомощный комплекс рассчитан на 300 коек и прием в сутки до 200 неотложных пациентов. Надземным переходом здание соединят с основным корпусом, рассказал глава Департамента строительства.

В новый корпус поставят 1,6 тысячи единиц современного медицинского оборудования. Например, нейрохирургическую навигационную систему Brainlab Curve.
Она позволит оптимизировать навигацию посредством предоперационного планирования и хирургической визуализации.

Комплекс будет состоять из шести разнопрофильных операционных, включая нейрохирургическую с МРТ и ангиографическую с передвижным компьютерным томографом.

Потоки пациентов разделят по степени их тяжести. Отдельно выделен поток для поступления людей самотеком.

Комфортные условия создадут как для пациентов, так и для посетителей. В скоропомощном корпусе оборудуют просторные зоны ожидания, помещения круглосуточного пребывания и места для встреч с медиками.

Напомним, что еще один скоропомощный комплекс строится при Боткинской больнице. Его готовность превысила 70%. Он будет полностью готов в начале 2023 года.

Специалисты завершают устройство навесного вентилируемого фасада, монтируют инженерное оборудование, устройство внутренних инженерных сетей, занимаются чистовой отделкой. Также началось благоустройство прилегающей территории.

Большая часть работ выполнена и в скоропомощном комплексе при больнице имени Филатова. Там будет шесть разнопрофильных операционных. В здании установят ангиограф, магнитно-резонансный томограф, аппараты ультразвуковой диагностики и другое современное медицинское оборудование.

Строительство скоропомощных корпусов – ключевой элемент программы повышения оперативности и качества экстренной помощи пациентам, говорил мэр столицы Сергей Собянин. Медицинские объекты будут уникальными, не имеющими аналогов в России.

Решение о создании скоропомощных комплексов в больницах принято в 2018 году. Они появятся на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.


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