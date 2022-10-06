 

«Встали на сторону России» — решение ОПЕК+ о сокращении добычи возмутило Вашингтон

06.10.2022, 17:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ОПЕК и Москва решили сократить добычу нефти на 2 миллионов баррелей, чем вызвали недовольство в Вашингтоне. Белый дом ясно дал понять, что рассматривает инициативу как «геополитический ход и пренебрежение к Байдену», пишет The Guardian.


AP

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллионов баррелей разгневало администрацию Байдена и её сторонников. По их мнению, этот шаг подорвёт усилия президента США по улучшению отношений с Саудовской Аравией, пишет The Guardian.

Белый дом ясно дал понять, что рассматривает инициативу нефтедобывающего картеля и Москвы как «геополитический ход и пренебрежение к Байдену». Особенно в свете того, что он стремится сократить доходы РФ и снизить цены на бензин перед ноябрьскими выборами в конгресс, поясняет издание.

Летом американский президент посетил ближневосточное королевство в надежде на увеличение добычи нефти. Байден разозлил собственных сторонников, когда встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, несмотря на то что американская разведка обвиняет его в убийстве саудовского диссидента и публициста Джамаля Хашукджи, напоминает The Guardian.

«Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону РФ после сегодняшнего заявления», — предположила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национального экономического совета Брайана Диза отметили, что «недальновидное решение» организации «разочаровало» американского президента, поскольку мировая экономика сталкивается с «продолжающимся негативным воздействием» российско-украинского конфликта.

Сенатор-демократ Крис Мёрфи также раскритиковал решение картеля, назвав его «ошибкой». «Я думаю, что пришло время для полной переоценки союза США с Саудовской Аравией», — добавил политик.

Конгрессмен-демократ Том Малиновски пошёл ещё дальше и предложил вывести американские войска из Саудовской Аравии и ОАЭ. «Наше сообщение МБС должно быть следующим: «Если вы хотите встать на сторону Путина, то просите Путина вас защищать. И флаг вам в руки», — написал он в Twitter.

Несмотря на гнев Вашингтона, эксперты сомневаются, что решение королевства серьёзно повлияет на двусторонние отношения, которые и так переживают упадок. «Я думаю, что саудовцы знают, что это (сокращение добычи нефти. — ИноТВ) не понравится США, но им всё равно», — полагает бывший старший директор по странам Персидского залива в Совете национальной безопасности Кирстен Фонтенроуз.

Ранее в попытке поладить с Эр-Риядом Байден одобрил продажу значительного количества оружия Саудовской Аравии. Но в итоге ей пришлось уступить очередь союзникам США по НАТО, которым срочно понадобилось пополнить свои арсеналы после помощи Киеву. В результате обещание американского президента так и не было выполнено, обращает внимание The Guardian.

Кроме того, эксперт по энергетике экономического факультета Хьюстонского университета Эд Хирс напоминает, что в разгар пандемии Запад не предоставил вакцины Саудовской Аравии, которая столкнулась с высоким уровнем смертности. «Если взглянуть со стороны, то можно увидеть, что сейчас США нечего предложить, и саудовцы не видят причин помогать каким-либо образом», — рассуждает он.

«Страны ОПЕК не хотят поставлять слишком много баррелей мировой экономике, которая проявляет нерешительность. Речь не идёт о разрыве с Западом, потому что отношения уже были разорваны. Мы не особо помогали им в очень трудные времена», — добавляет Хирс.

Впрочем, существует предположение, что сокращение добычи нефти не окажет существенного влияния на цены. Ведь некоторые члены ОПЕК уже добывают меньше установленных квот, заключает The Guardian. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08.22 / Уралвагонзавод представил первую отечественную когтеточку

24.09.22 / Причиной исхода евреев из Египта стала объявленная Рамзесом II мобилизация

26.08.22 / Эксперты: Осень негативно влияет на организм

26.11.21 / Врач-диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые помогают сбросить вес

19.08.22 / Мнение: Европа на подъеме и проходит нелегко

12.07.22 / Этот цвет ассоциируется с пляжем и творит чудеса в городе: платье-туника, летний комбинезон и другие белые наряды

16.09.22 / В кабинетах информатики московских школ установят еще 50 тыс моноблоков

21.09.20 / Мнение: Украинские шахтеры ушли под землю

19.11.21 / Президент США Байден госпитализирован: полномочия главы государства переданы

03.03.22 / Собянин рассказ о развитии “Московской электронной школы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика