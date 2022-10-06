 

Германия, Чехия и Италия согласовали передачу Киеву новых партий вооружения

06.10.2022, 17:42, Разное
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Три страны ЕС подготовили военную помощь для Украины. Как пишет «Корреспондент», Германия, Чехия и Италия передадут Киеву новые партии вооружения, в том числе тяжёлого.


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Германия, Чехия и Италия подготовили новые пакеты военной помощи для Украины. Как пишет «Корреспондент», Берлин выделил Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Как уточнили в немецком правительстве, теперь на вооружении ВСУ будет пять таких БРЭМ.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в эфире чешского телевидения объявила, что власти республики готовы передать Украине тяжёлое вооружение.

«Сегодня одобрено выделение дальнейшей помощи Украине. Она включает тяжёлое вооружение», — сказала она, но из соображений безопасности подробности не раскрыла.

Также о военной поддержке Украины заявили в Италии. Как отметил сенатор Адольфо Урсо, готовится пятый пакет помощи Киеву, включающий технику и оборудование.

«В ходе слушаний было исчерпывающим образом обсуждено содержание пятого межведомственного постановления, которое позволит передачу военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины», — рассказал Урсо.


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