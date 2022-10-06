Мнение: «Порядок, основанный на правилах», американские репарации Никарагуа и переворот в Буркина-Фасо

1. Блогера ffedd-ya пишет о знаменитом западном «порядке, основанном на правилах». Цитирую (ссылка), по наводке keleg:



У меня (как я и думаю и у многих россиян) тоже было уважительное отношение в 90-ые к Западу. Но много лет как оно поменялось, из-за действий Запада.

Например, в Югославии Запад:

– вначале продемонстрировал готовность признания распада государства по административным границам (распад Югославии);

– потом отстаивал принцип нерушимости этих границ и несогласия с правом народа на самоопределение (поддержка Хорватии против местных сербов), вплоть до этнической чистки с выселением сербов;

– потом в ситуации с Косово изменил принципу нерушимости границ и начал отстаивать право албанцев на самоопределение (и весьма жестко, с бомбардировками);

– и вот недавно – на севере Косово есть несколько районов, населенных сербами, которые не хотят жить в Косово. Но Запад в данном случае опять отстаивает принцип нерушимости границ, теперь уже государства Косово.

Таким образом, Запад последовательно менял правила, которые он отстаивает, руководствуясь тем, как ему выгодно (или можно конспирологически предположить, что он руководствовался правилом “сербы должны страдать” — это правило отлично всё объяснит).

В Ираке Запад:

– нарушил чужой суверенитет под лживым предлогом

– стал причиной большого числа смертей, сильно превышающего возможные претензии к Саддаму по применению ОМП, что обессмысливает претензии к Саддаму.

– в попытка установить демократию установил у власти режим Аль-Малики, и если ранее сунниты угнетали шиитов – то теперь стало наоборот – шииты угнетают суннитов. Подавление же восстаний шло не менее репрессивно, чем при Саддаме, но американцами до ИГИЛа это не замечалось (также обнаружилось, что в стране с несколькими разными этническими группами демократия приводит к тому, что каждый голосует за своих, что радикализует общество и разрывает единство страны)

– самое ужасное – что обычный иракский суннитский народ стал поддерживать ИГИЛ, считая что ИГИЛ это лучшая альтернатива, чем нынешняя центральная власть Ирака (об этом не говорилось явно, указывалось что ИГИЛ — это некие пришлые откуда-то террористы, но по сверхмощному уровню сопротивления игиловцев можно сделать очевидные выводы).

По Ливию и Сирию неохота расписывать, там всё схоже.

А свои принципы Запад легко меняет так, как ему выгодно:

* надо – не заметит действия какой-либо из сторон, надо – раскрутит любую мелочь со стороны другой;

* надо – будет поддерживать центральное правительство против сепаратистов, надо – будет поддерживать сепаратистов против центрального правительства;

* надо – будет поддерживать восставших против президента, а президента назовёт потерявшим легитимность или уничтожающим свой народ, надо – будет поддерживать диктатора против революционеров, не подвергая его легитимность сомнению;

* надо – будет раскручивать принцип свободы слова, надо будет – будет предпринимать меры по противодействию чужой пропаганде;

* надо – вмешается во внутреннюю политику любой страны, но будет считать это аналогичные действия к ним недопустимы.

2. И действительно, американцы считают нарушение обещаний, нарушение правил, игнорирование международных институтов — чем-то вроде доблести. Дескать, мы крутые парни, а честность — это для лохов. Вот ещё один пример (ссылка):



После получения формальной независимости в 1838 году Никарагуа оказалась игрушкой, терзаемой между США и Британией. “Великие” страны бились за мировое господство, Никарагуа же страдала.

Виной тому – очень удобное географическое положение, позволяющее прорыть морской канал из Тихого в Атлантический океан. Да, тот самый канал, который потом прорыли в Панаме (кстати, Панаму американцы тоже оторвали от Колумбии в результате госпереворота. То есть создали новую марионеточную страну ради возможности владеть каналом).

Никарагуа несколько раз была оккупирована США. Практически весь 19 и 20 век страна провела в переворотах и гражданских войнах.

В 1986 году Никарагуа даже подала в Международный суд на США, обвиняя их в незаконном применении силы и вмешательстве в дела страны (организации переворотов). Суд, кстати, был выигран и США обязали платить репарации.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но знаете, что сделали США?

Соединенные Штаты отказались участвовать в разбирательстве, утверждая, что Международный суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела.

США также заблокировали исполнение решения Совета Безопасности ООН и тем самым помешали Никарагуа получить какую-либо компенсацию.

И это было не 300 лет назад. Эта барская наглость случилась в 1986 году. То есть, вот прям на днях, если смотреть исторически.

3. Остатки влияния зловредных французов убирают из Африки. Всё больше африканских стран переходит на строну России (ссылка):

…к перевороту, который произошел в Буркина Фасо.

Несмотря на то, что официально государство перестало быть колонией в 1958 году, неоколониальная система осталась. Экономика и финансы страны находятся в жесткой зависимости от Франции.

Французские военные присутствуют на территории страны под видом борьбы с исламскими боевиками. С которыми они “борются-борются”, но никак чего-то недоборются.

Это же, кстати, касается и других бывших французских колоний (Мали, Нигера, Сенегала, Камеруна, ЦАР, Чада, Конго и т.д.). Правда, в последние годы наметился процесс выдавливания французов с континента. И занялись этим русские.

Сначала наши ЧВК помогли решить проблему боевиков в Центральноафриканской Республике (ЦАР), потом к ним обратились в Мали и некоторых других бывших колониях.

После переворота в Буркина-Фасо (это, кстати, был военный переворот) стоит ожидать, что и эта страна окончательно отвернется от Франции в сторону России.

Естественно, Макрона все это бесит. Ну, не хочется ему лишаться кормовой базы (из того же Нигера, как мы уже выяснили, Франция получает 30% урана для своих АЭС).

Так что нет ничего удивительного в том, что он буквально “мстит” России, поставляя свои ракетные системы сами знаете куда. Есть информация, что после переворота в Буркина Фасо Макрон буквально “отобрал” ракетные системы, предназначенные для Дании, и отправил их на фронт.