Скандалы: МИД РФ закупил устаревшие географические карты за 250 тысяч рублей накануне присоединения новых регионов

Актуальные карты с новыми границами России закупят только в 2023 году

Министерство иностранных дел (МИД) РФ в июле выложило госзакупку на изготовление и поставку географических настенных карт для своих нужд. Карты образца 2021 года общей стоимостью в четверть миллиона рублей уже готовы и получены. Однако в МИД при оформлении заказа не учли, что Россия пополнится четырьмя новыми субъектами. Сотрудникам Министерства предстоит год сидеть без актуальных карт, а пока руководство решает, что делать с уже устаревшими закупленными.

В МИД подчеркнули, что тендер был уже проведен и сами карты закуплены прямо перед присоединением освобожденных территорий. В ведомстве просто не успели ничего скорректировать.

«Госконтракт по итогам аукциона заключен 15 августа, поставка товара осуществлена 16 сентября. Таким образом, осуществление закупки произошло до объявления референдумов на освобожденных территориях Украины 20 сентября этого года», — объяснили ситуацию в пресс-службе МИД РФ.

По словам представителей ведомства, МИД России приобретает себе географические карты ежегодно. Таким образом, сотрудникам министерства придется обходиться без актуальных карт еще целый год, внеплановых закупок не планируется. Зато удастся сэкономить бюджетные средства.

«В 2023 году планируется осуществление данной закупки. В связи с тем, что закупка осуществляется на ежегодной основе, дополнительного финансирования не потребуется», — сообщили представители госоргана.

Что делать с полсотней карт образца 2021 года, в министерстве пока не придумали.

«Вопрос использования закупленных карт находится на стадии рассмотрения с учетом новых политических реалий», — ответили Daily Storm в МИД.

Закупка карт на сумму 243 439 рублей была опубликована на соответствующем сайте 22 июля 2022 года. Стоимость официально обоснована в отдельном документе методом сопоставления рыночных цен. В описании объекта закупки указано, что Министерству иностранных дел нужны политические карты мира, а также отдельно — России, Евразии и Европы. В целом — 50 разных карт.

«Изготавливаемые карты должны содержать актуальную на 31.12.2021 г. информацию в отношении границ, стран, городов, железных дорог, водоемов и гор», — гласит первый пункт требований к изделиям.

За все время конкурса была подана всего одна заявка, она соответствовала требованиям и вышла победителем. Изготовили «просроченные» карты в ООО «Атлас-принт», принадлежащем Юрию Суханову. Примечательно, что в 2014 году, после присоединения Крыма, компания, в отличие от конкурентов, не сразу запустила производство новых карт, а сперва решила продать старый тираж.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Фото: Скандалы.ру

Алексей Красовский