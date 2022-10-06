 

Принудительное освоение «дальневосточного гектара» станет видом уголовного наказания

06.10.2022, 17:33, Разное
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Конституционный суд РФ не нашёл нарушений в принятом Госдумой законе о принудительном оформлении в собственность граждан «дальневосточного гектара».

Такая мера будет использоваться в качестве одного из видов уголовных наказаний.

В судебном решении подчёркивается: согласно ст. 154 Конституции, государство имеет право не только изымать имущество и недвижимость граждан РФ, но и принудительно выдавать им собственность, в том числе и в качестве наказания в случае, если недвижимость находится в неудовлетворительном состоянии, а земельные участки – в зоне вечной мерзлоты или на территориях, непригодных для ведения земледелия. Такие меры способствуют как освоению территорий, так и перевоспитанию граждан.

За мошенничество в особо крупном размере, шпионаж в пользу иностранного государства и другие деяния суды смогут наказывать правонарушителей принудительным освоением «дальневосточного гектара» сроком на 5, 10 или 20 лет. После истечения срока гражданин имеет право получить земельный участок в постоянную собственность. При этом осужденные смогут выбрать в качестве альтернативы пожизненный срок.

В ближайшее время Госдума планирует принять идентичный закон и в отношении «арктического гектара».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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