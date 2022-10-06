55-летняя Памела Андерсон выпустит мемуары

Главный секс-символ Голливуда Памела Андерсон готовит к выходу свои первые мемуары под названием “С любовью, Памела”. Книга обещает быть максимально личной и откровенной и выйдет 31 января 2023 года.

“С любовью, Памела” – это вдохновляющие, душераздирающие и интимные мемуары, – говорится в официальном пресс-релизе.

Отметим, что новость о выпуске мемуаров совпала со съемками нового документального фильма о Памеле от Netflix, продюсером которого выступил ее сын Брэндон Томас Ли. Лента включит ранее неизвестные кадры, а также заметки из личных дневников Андерсон.

В фильме, который создавался в течение нескольких лет, будет показана икона поп-культуры. Она оглянется назад на свой профессиональный путь и личную жизнь, – гласит описание документалки.

Сама же Памела анонсировала выход фильма так:

Моя жизнь. Тысяча несовершенств. Миллион неправильных представлений. Злая, дикая и потерянная. Нечему соответствовать. Я могу удивить тебя. Не жертва, а выжившая. И живая, чтобы рассказать реальную историю

Новая волна интереса к Памеле Андерсон возникла на фоне выхода сериала Hulu “Пэм и Томми”, где звезду играет актриса Лили Джеймс. Шоу рассказывает о крахе карьеры Андерсон после того, как ее супруг Томми Ли продал СМИ их интимную видеозапись.

Кадр из сериала “Пэм и Томми”