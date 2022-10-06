В сети появилось новое фото Меган Маркл из студии звукозаписи

Траур по королеве Великобритании Елизавете II официально завершен. Вчера впервые со дня смерти Ее Величества Кейт Миддлтон вышла в свет не в траурных черных одеждах, а сегодня Меган Маркл возобновила выпуск своего нового “детища” – подкаста Archetypes. Напомним, герцогиня Сассекская приостановила работу по личной инициативе – эпизод должен был выйти чуть ли не на следующий день после трагических событий.

Собеседницей Меган в новом выпуске стали журналистка Лиза Линг и стендап-актриса Маргарет Чо. Втроем они обсудили беременность, материнство, а также стереотипы в отношении азиатских женщин. За несколько часов до релиза подкаста на Spotify Лиза опубликовала на своей странице в социальной сети черно-белый снимок с герцогиней и дочерью, поблагодарив Меган Маркл за приглашение и назвала ее “яркой и убедительной собеседницей”:

Очень понравилось беседовать с Меган Маркл для ее подкаста #Archetypes. Она такой яркий и убедительный собеседник, и я надеюсь, что люди найдут время, чтобы добраться до эпизода. Ее стоит узнать, не ограничиваясь зачастую коварными заголовками в прессе.

В кадре герцогиня Сассекская позирует в брюках с завышенной талией и знакомой полосатой рубашке – в ней мы видели ее в первом тизере подкаста, где она надевает наушники и говорит, что “очень взволнована”.

Подкаст “Архетипы” был запущен на платформе Spotify в августе 2022 года. Гостьями Меган уже стали теннисистка и близкая подруга Серена Уильямс и певица Мэрайя Кери. Заявленная цель подкаста — “исследовать ярлыки, которые пытаются удержать женщин”. Меган Маркл планирует общаться с историками и экспертами и “раскрыть происхождение этих стереотипов”.

Сделку со стриминговым сервисом Меган Маркл и принц Гарри заключили еще в 2020 году после переезда в Лос-Анджелес. Сумма контракта составила 18 миллионов фунтов стерлингов. Но с тех пор и до августа этого года они записали всего один подкаст с участием Элтона Джона, Джеймса Кордена и принца Арчи. После того, как им напомнили о несоблюдении многомиллионного контракта, опубликовав объявлении о вакансии, принц Гарри и Меган Маркл призвали руководство платформы изменить политику вещания, а объявление на сайте Spotify исчезло. Контракт был под угрозой, но супруги все же собрались и выпустили подкаст в том виде, в котором он и планировался.

Передачу назвали в честь старшего сына Сассекских Арчи. В апреле этого года Меган Маркл зарегистрировала историческое слово Archetypes, в переводе означающее “архетипы”, в качестве своей авторской собственности.