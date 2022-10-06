Символы женской дружбы: простые и со смыслом идеи минималистичных парных татуировок для подружек

Татуировки перестали быть просто эффектным нательным украшением. Обычно в рисунки вкладывают особый смысл, рассматривая наколки как возможность увековечить понятия о любви или о дружбе. Предлагаем идеи парных тату для представительниц прекрасного пола.

Планеты

Хотите подчеркнуть, насколько вы похожи с подругой, насколько у вас совпадают вкусы, цели, ценности? Тогда можете рассмотреть вариант одинаковых эскизов. Например, набить тату в виде одной и той же планеты. Причем татуировки должны располагаться на одной и той же части тела.

Солнце и Луна

Быть может, вы, наоборот, желаете подчеркнуть тот факт, что вы с подругой совсем не похожи, но гармонично дополняете друг друга? Если вам нравится астрологическая тематика, тогда рассмотрите идею тату в виде эскизов Солнца и Луны. Эффектнее всего такие рисунки будут смотреться в стиле минимализм, в черно-белой интерпретации.

Половинки одного целого

Дружба — это сплоченность, дух единства. С другом можно себя почувствовать частью единого организма, единого целого. Этот смысл можно вложить в парное тату. Например, вы можете набить татуировки в виде двух половинок одного корнеплода. Это может быть яблоко, груша или что-то экзотическое наподобие авокадо.

Божья коровка

Насекомые — еще один популярный эскиз в искусстве нательной живописи. Самым «мимишным» из этой тематики является рисунок в виде божьей коровки. Это то насекомое, которое не вызывает негативных эмоций у большинства людей.

Парные тату в виде божьих коровок вы можете набить с подругой на запястье, предплечье. Можно рассмотреть и более оригинальный вариант, сделав наколку в районе щиколотки (если не хотите, чтобы тату было слишком заметно).

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Цветок или растение

Растительные эскизы — еще одна популярная тематика в искусстве нательной живописи. Вы можете выбрать с подругой тот цветок или растение, которое импонирует вам больше всего, и набить наколку на одной и той же части тела. Чтобы тату смотрелись эффектно, они должны быть видны при соприкосновении рук. Поэтому вы можете набить наколку на правом предплечье, к примеру, а ваша подруга — на левом.

Дата

Эскизы в виде надписей, дат весьма популярны среди поклонников искусства нательной живописи. Какую дату увековечить, выбирайте сами. Например, это может быть день вашего с подругой знакомства либо просто даты рождений (подруга увековечит ваш год рождения, а вы – ее).

Лотос

Вы обе увлекаетесь восточной философией? Вам нравится индуизм, буддизм, вы занимаетесь йогой или медитацией? Если вам объединяет то или иное хобби, то это можно взять за основу для создания эскиза тату. Например, можно набить цветок лотоса или знак Ом. Рисунок в минималистичном стиле будет выглядеть очень стильно и изящно.

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Мультперсонажи

Кто сказал, что у вас должна быть только одна лучшая подруга? Ведь у вас может быть целая «мини-банда» из единомышленниц. Если вас с приятельницами трое и больше, тогда рассмотрите оригинальную идею создания тату с мультперсонажами. Возьмите за основу один анимационный фильм. Пусть каждая выберет героиню, которая соответствует ей, и набьет на теле ее изображение. Не забывайте, что для тату нужно выбирать одну и ту же часть тела.

Времена года

Особенности ваших характеров можно выразить через нестандартные тату-эскизы. Например, за основу можно взять времена года. Пусть самая темпераментная из вас набьет рисунок, символизирующий лето, жару. Самая сдержанная и спокойная может взять эскиз с осенью и т.д. Под символами времен года можете ради забавы написать температуру: чтобы было понятно, кто из вас “Снежная королева”, а кто – горячая штучка. В данном случае рассмотрите вариант миниатюрных цветных татуировок. Только учитывайте тон кожи. Если кто-то из вас смуглый, то пусть он воздержится от рисунка в желтых оттенках.