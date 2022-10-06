 

Трендовый аксессуар осени: как сделать модную прическу с бантом (советы и примеры)

06.10.2022, 16:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Этой осенью в моду уверенно вошел такой «школьный» аксессуар, как бант. Преимущество заключается в том, что с его помощью можно сделать немало интересных причесок. Вдохновляемся оригинальными идеями.

Хвост

Самый простой вариант, не требующий особых знаний и навыков — это прическа в виде хвоста. Просто собираете волосы сзади, фиксируете резинкой, сверху украшаете бантом.

Можно сделать не только низкий, но также и высокий пышный хвост. Это хорошая идея для тех, у кого волосы средней длины.

Интересная вариация — это хвост, который начинается со жгутов. Сначала разделите волосы на две части, затем обе части начинайте закручивать в жгуты. Соедините волосы сзади, зафиксируйте резинкой и украсьте бантиком.

Мальвинка

Это прическа, при которой часть локонов остаются распущенными, а другие собираются в небольшой хвостик и украшаются бантиком. Если у вас длинные красивые волосы, то вы можете собрать их в затылочной части, сделав низкую мальвинку. Пусть боковые локоны небрежно выбиваются из прически.

Можно сделать более гламурную прическу. Для этого сделайте ровный горизонтальный пробор от уха до уха и верхнюю часть волос зачешите назад. Локоны у лица соедините между собой сзади и украсьте бантиком.

Пучок

Сформируйте пучок из волос в затылочной части. Вокруг головы повяжите ленточку и завяжите ее на бантик.

Если такая идея кажется вам достаточно банальной, тогда вы можете сначала сплести много мини-косичек, затем сформировать их в пучок и украсить бантиком.

Прически с косами

Если вы владеете разными техниками плетения косичек, тогда вполне можете сделать себе прическу из двух косичек и украсить бантиками. Оригинальное решение — вплести ленту в косу и затем завязать на бантик. А можете просто приколоть заколки с бантиками к уже готовым косичкам.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Можно использовать не заколки с бантиками, даже не ленточки, а косынку. Этот аксессуар тоже в тренде этой осенью. Заплетите две косички в затылочной части головы так, а затем соедините их и оставшуюся часть локонов сформируйте в хвостик. Вместо резинки для волос используйте косынку или платок: завяжите аксессуар на бантик.

Распущенные волосы

Не хочется долго укладывать волосы, формировать прическу? Поступите проще. Сделайте укладку в виде крупных локонов. Это не составит сделать с помощью утюжка или плойки. Затем наденьте ободок с большим бантом сверху. Собственно, ваша прическа готова за пять минут.

При желании можете и вовсе не завивать локоны. Достаточно использовать аксессуар в виде ободка, чтобы освежить образ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.22 / Бивол может провести новый бой в октябре

20.12.21 / Отца Мирославы Карпович назвали копией Прилучного

16.07.22 / НАТО страдает семью поистине смертными грехами

04.07.22 / Блогер Науменко объяснил причину внезапной ненависти Кошмал к звездам «Сватов»

02.10.20 / ММКФ-2020: Юлия Снигирь, Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская и другие гости церемонии открытия фестиваля

08.06.22 / Странная история Томаса Парра, который прожил 152 года

16.06.21 / Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и другие гости открытия кинофестиваля в Москве

24.06.21 / Спасение от жары: освежающее поке с лососем и шпинатом

03.07.20 / Где отдыхал Советский Союз

24.06.22 / Apple оснастит смартфоны линейки iPhone 15 двумя разъемами питания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика