Трендовый аксессуар осени: как сделать модную прическу с бантом (советы и примеры)

Этой осенью в моду уверенно вошел такой «школьный» аксессуар, как бант. Преимущество заключается в том, что с его помощью можно сделать немало интересных причесок. Вдохновляемся оригинальными идеями.

Хвост

Самый простой вариант, не требующий особых знаний и навыков — это прическа в виде хвоста. Просто собираете волосы сзади, фиксируете резинкой, сверху украшаете бантом.

Можно сделать не только низкий, но также и высокий пышный хвост. Это хорошая идея для тех, у кого волосы средней длины.

Интересная вариация — это хвост, который начинается со жгутов. Сначала разделите волосы на две части, затем обе части начинайте закручивать в жгуты. Соедините волосы сзади, зафиксируйте резинкой и украсьте бантиком.

Мальвинка

Это прическа, при которой часть локонов остаются распущенными, а другие собираются в небольшой хвостик и украшаются бантиком. Если у вас длинные красивые волосы, то вы можете собрать их в затылочной части, сделав низкую мальвинку. Пусть боковые локоны небрежно выбиваются из прически.

Можно сделать более гламурную прическу. Для этого сделайте ровный горизонтальный пробор от уха до уха и верхнюю часть волос зачешите назад. Локоны у лица соедините между собой сзади и украсьте бантиком.

Пучок

Сформируйте пучок из волос в затылочной части. Вокруг головы повяжите ленточку и завяжите ее на бантик.

Если такая идея кажется вам достаточно банальной, тогда вы можете сначала сплести много мини-косичек, затем сформировать их в пучок и украсить бантиком.

Прически с косами

Если вы владеете разными техниками плетения косичек, тогда вполне можете сделать себе прическу из двух косичек и украсить бантиками. Оригинальное решение — вплести ленту в косу и затем завязать на бантик. А можете просто приколоть заколки с бантиками к уже готовым косичкам.

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Можно использовать не заколки с бантиками, даже не ленточки, а косынку. Этот аксессуар тоже в тренде этой осенью. Заплетите две косички в затылочной части головы так, а затем соедините их и оставшуюся часть локонов сформируйте в хвостик. Вместо резинки для волос используйте косынку или платок: завяжите аксессуар на бантик.

Распущенные волосы

Не хочется долго укладывать волосы, формировать прическу? Поступите проще. Сделайте укладку в виде крупных локонов. Это не составит сделать с помощью утюжка или плойки. Затем наденьте ободок с большим бантом сверху. Собственно, ваша прическа готова за пять минут.

При желании можете и вовсе не завивать локоны. Достаточно использовать аксессуар в виде ободка, чтобы освежить образ.