 

В Госдуме обсудили развитие регионального электротранспорта

06.10.2022, 16:27, Разное
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Вместе с депутатами в слушаниях приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, лизинговых компаний, эксплуатирующих организаций, профсоюзы и другие. Мероприятие инициировали жители регионов, которые обращались по проблеме электротранспорта в в Госдуму.

“Были обращения из регионов: из Волгоградской, Белгородской, Орловской, Астраханской областей. Мы обсуждали эту тему в рамках профильного комитета и на заседании Государственной Думы и сошлись во мнении, что нам необходимо продолжить обсуждение в формате парламентских слушаний”, – рассказал Володин.

Спикер обратил внимание на износ городского электротранспорта. Количество трамваев и троллейбусов за последние 30 лет сократилось почти в два раза, при этом средний возраст электротранспорта в регионах – 14-20 лет, констатировал председатель ГД.

По его словам, самостоятельно города решить этот вопрос уже не могут. Необходимо учесть в бюджете на следующие три года модель финансирования электротранспорта в регионах, считает Володин.

Также спикер призвал развивать импортозамещение. В пример он привел электробусы, которые работают на производимых в Китае батареях.

“Это вопрос к производителям: вы активно осваиваете рынок, убеждаете, а потом опять начинаете рассказывать, что кто‑то виноват. Нужно заниматься созданием своего продукта, тогда будет все хорошо”, – подчеркнул Володин.

Глава Минтранса Виталий Савельев уточнил, что в бюджете на 2022-2024 годы на развитие электротранспорта предусмотрено около 70 миллиардов рублей. При этом он добавил, что на эти цели необходимо более триллиона рублей, которые следует привлекать из внебюджетных источников.

Министр поблагодарил депутатов за поправки в закон о концессиях. Это расширяет возможности для обновления инфраструктуры и подвижного состава, подчеркнул руководитель федерального ведомства.


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