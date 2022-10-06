NYT – американские спецслужбы считают, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Украина

В американских спецслужбах считают, что подрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, санкционировали структуры в украинском правительстве, что было частью секретной кампании. Как пишет The New York Times, по словам официальных лиц, никакого участия в нападении США не принимали и не были заранее осведомлены об операции, но если бы с ними проконсультировались, они выступили бы против убийства.



AP

В спецслужбах США полагают, что подрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, санкционировали структуры в украинском правительстве, что было частью секретной кампании, которая, как опасаются официальные лица США, может привести к расширению конфликта. Как пишет The New York Times, по словам официальных лиц, никакого участия в нападении США не принимали — ни предоставлением разведданных, ни оказанием иной помощи. Американские чиновники также заявили, что заранее не были осведомлены об операции, и если бы с ними проконсультировались, они выступили бы против убийства. По их словам, впоследствии американские официальные лица сделали украинским чиновникам замечание в связи с убийством.

Как отмечает издание, на прошлой неделе в правительстве США было распространено тщательно подготовленное заключение о причастности к преступлению Украины, и ранее об этом не сообщалось. Сразу же после нападения Украина отрицала свою причастность к убийству, и когда высокопоставленных чиновников спросили о докладе американской разведки, они повторили эти заявления о непричастности.

Несмотря на то что никаких конкретных мер в ответ на это убийство РФ не предприняла, США обеспокоены тем, что такие нападения могут спровоцировать Москву на нанесение ударов по высокопоставленным украинским чиновникам. Американские власти также недовольны тем, что Украина не проявляет открытости в отношении её военных и тайных планов, особенно на российской территории.

Украинские спецслужбы уже демонстрировали свою способность проникать на территорию РФ для проведения там диверсионных операций, однако убийство Дарьи Дугиной было бы одной из самых дерзких на сегодняшний день операций, свидетельствующих о том, что Украина может очень близко подобраться к известным россиянам. Некоторые американские чиновники подозревают, что истинной целью операции был отец Дарьи, Александр Дугин, российский националист, и что оперативники, которые её проводили, думали, что он будет находиться в автомобиле вместе с дочерью.

Американские официальные лица, которые говорили о разведданных, не раскрыли информацию о том, какие силы в украинском правительстве санкционировали операцию, кто её осуществил и дал ли президент Владимир Зеленский своё согласие на её проведение. Американские чиновники, посвящённые в детали действий Украины и реакции на них Вашингтона, согласились обсуждать секретную информацию и конфиденциальные вопросы дипломатии на условиях анонимности.

Официальные лица США также не сказали, кто в американском правительстве выступил с замечаниями или кому в украинском правительстве они были адресованы. Каким был ответ Украины, не было известно. Издание отмечает, что комментировать доклад разведслужб США чиновники Госдепартамента, Совета национальной безопасности, Пентагона и ЦРУ отказались.

ФСБ РФ обвинила в убийстве Дарьи Дугиной спецслужбы Украины. В заявлении, сделанном на следующий день после нападения, ФСБ сообщила, что украинские оперативники завербовали украинку, которая въехала в Россию в июле и сняла квартиру в доме, где жила Дарья Дугина. После взрыва, по данным ФСБ, женщина бежала из России.